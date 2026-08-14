fechar
Política | Notícia

Raquel Lyra vistoria obras de saúde, habitação e mobilidade às vésperas do início da campanha

Acompanhada dos integrantes de sua chapa, a governadora destacou ações e investimentos realizados em sua gestão nas diferentes áreas

Por Mariana de Sousa Publicado em 14/08/2026 às 21:55 | Atualizado em 14/08/2026 às 21:57
Raquel Lyra vistoria obras em hospitais do Recife ao lado da chapa majoritária
Raquel Lyra vistoria obras em hospitais do Recife ao lado da chapa majoritária - Miva Filho

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Com a campanha eleitoral para ser iniciada no próximo domingo (16), a governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD)vistoriou obras nos hospitais Otávio de Freitas (HOF) e Barão de Lucena (HBL), além de acompanhar a finalização de 40 unidades do Habitacional Mulheres de Tejucupapo e o andamento da Estação BRT Elevado Bom Pastor, nesta sexta-feira (14).

Raquel esteve acompanhada da candidata à reeleição como vice-governadora, Priscila Krause (PSD), e dos candidatos ao Senado Túlio Gadelha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP).

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

Encontramos 0 resultados

Selecione um cargo e uma UF para buscar.

Pela manhã, Raquel vistoriou as obras de reforma, ampliação e modernização dos hospitais Otávio de Freitas e Barão de Lucena. Nas duas unidades, a governadora acompanhou o andamento das intervenções e destacou os investimentos realizados em sua gestão.

“Estamos fazendo uma transformação na saúde de Pernambuco, com investimentos que chegam à ponta e melhoram a vida de quem mais precisa. Nosso compromisso é garantir hospitais mais modernos, seguros e humanizados, tanto para os pacientes quanto para os profissionais que trabalham todos os dias para cuidar da nossa gente”, disse Raquel.

Leia Também

À tarde, a governadora esteve no bairro da Iputinga para vistoriar a finalização do último bloco do Habitacional Mulheres de Tejucupapo. As últimas 40 unidades do conjunto estão em fase de conclusão.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“Pessoas que vivem aqui hoje lutaram muito para terem suas casas. Em 2023, a gente entregou 232 casas, dos Blocos 1 ao 7. Faltava o bloco 8, que diziam que era impossível de ser feito. Nós assumimos o compromisso de terminar e ele está quase pronto, nas últimas finalizações. Isso mostra que nada é capaz de vencer a força do trabalho”, ressaltou a candidata.

Ainda durante a agenda da tarde, Raquel vistoriou o andamento da obra da Estação BRT Elevado Bom Pastor, na Avenida Caxangá. O projeto também inclui a implantação de um parque urbano na área da estação.

 

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

Leia também

Eleições 2026: campanha eleitoral começa no domingo com atos dos presidenciáveis
ELEIÇÕES 2026

Eleições 2026: campanha eleitoral começa no domingo com atos dos presidenciáveis
Auditoria do SUS aponta prejuízo de cerca de R$ 1 milhão em hospital de Pernambuco; Governo pede revisão de relatório
Relatório

Auditoria do SUS aponta prejuízo de cerca de R$ 1 milhão em hospital de Pernambuco; Governo pede revisão de relatório

Compartilhe

Tags

Imagem de Mariana de Sousa

Mariana de Sousa

msousa@jc.com.br