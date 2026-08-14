Raquel Lyra vistoria obras de saúde, habitação e mobilidade às vésperas do início da campanha
Acompanhada dos integrantes de sua chapa, a governadora destacou ações e investimentos realizados em sua gestão nas diferentes áreas
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Com a campanha eleitoral para ser iniciada no próximo domingo (16), a governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), vistoriou obras nos hospitais Otávio de Freitas (HOF) e Barão de Lucena (HBL), além de acompanhar a finalização de 40 unidades do Habitacional Mulheres de Tejucupapo e o andamento da Estação BRT Elevado Bom Pastor, nesta sexta-feira (14).
Raquel esteve acompanhada da candidata à reeleição como vice-governadora, Priscila Krause (PSD), e dos candidatos ao Senado Túlio Gadelha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP).
Pela manhã, Raquel vistoriou as obras de reforma, ampliação e modernização dos hospitais Otávio de Freitas e Barão de Lucena. Nas duas unidades, a governadora acompanhou o andamento das intervenções e destacou os investimentos realizados em sua gestão.
“Estamos fazendo uma transformação na saúde de Pernambuco, com investimentos que chegam à ponta e melhoram a vida de quem mais precisa. Nosso compromisso é garantir hospitais mais modernos, seguros e humanizados, tanto para os pacientes quanto para os profissionais que trabalham todos os dias para cuidar da nossa gente”, disse Raquel.
À tarde, a governadora esteve no bairro da Iputinga para vistoriar a finalização do último bloco do Habitacional Mulheres de Tejucupapo. As últimas 40 unidades do conjunto estão em fase de conclusão.
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“Pessoas que vivem aqui hoje lutaram muito para terem suas casas. Em 2023, a gente entregou 232 casas, dos Blocos 1 ao 7. Faltava o bloco 8, que diziam que era impossível de ser feito. Nós assumimos o compromisso de terminar e ele está quase pronto, nas últimas finalizações. Isso mostra que nada é capaz de vencer a força do trabalho”, ressaltou a candidata.
Ainda durante a agenda da tarde, Raquel vistoriou o andamento da obra da Estação BRT Elevado Bom Pastor, na Avenida Caxangá. O projeto também inclui a implantação de um parque urbano na área da estação.