Quaest: Lula tem 38% contra 31% de Flávio Bolsonaro no primeiro turno e 43% a 40% no segundo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Na nova pesquisa, divulgada nesta sexta (14), o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro apareceu com 1% a mais que no último balanço divulgado

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A nova Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira (14) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da corrida presidencial de 2026. No cenário estimulado de primeiro turno, Lula aparece com 38% das intenções de voto, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), com 31%.



Na sequência, Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) aparecem com 4% cada. O escritor Augusto Cury (Avante) e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) registram 2% cada. Samara Martins (UP) tem 1%. Os demais candidatos testados não pontuaram.



Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

A pesquisa também mostra 8% dos entrevistados que afirmam votar em branco, nulo ou não escolher nenhum candidato, enquanto a parcela de indecisos também aparece no levantamento. Com os percentuais do primeiro turno, nenhum candidato reúne, neste momento, votos suficientes para indicar uma definição da disputa já na primeira etapa.



Segundo Turno



Cenário 1: Lula e Flávio aparecem tecnicamente empatados no segundo turno



No principal cenário de segundo turno, Lula registra 43%, contra 40% de Flávio Bolsonaro. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.



Entre os eleitores, 13% diz que seu voto será branco/nulo/não vai votar, enquanto 4% estão indecisos.

O resultado representa uma redução da distância entre os dois em relação à rodada anterior, divulgada no início de agosto, quando Lula tinha 44% e Flávio, 39%.

Cenário 2: Lula mantém vantagem contra Renan Santos

No segundo cenário testado, Lula aparece com 44%, enquanto Renan Santos marca 36%. O resultado mantém o presidente à frente do líder do Missão, embora a diferença seja menor do que em levantamentos anteriores. Brancos/nulos/não vão votar são 16% dos eleitores e 4% se dizem indecisos.

Em maio, por exemplo, Lula tinha 45% contra 28% de Renan Santos.



Cenário 3: Zema tem 34% contra 45% de Lula



O terceiro cenário de segundo turno coloca Lula contra Romeu Zema. O presidente aparece com 45%, enquanto o ex-governador de Minas Gerais registra 34%. Neste cenário 16% são de brancos/nulos/não vão votar e 5% estão indecisos.

A diferença de 11 pontos percentuais é a maior entre os quatro cenários de segundo turno testados pela Quaest. Na pesquisa anterior, Lula tinha 46% contra 34% de Zema.



Cenário 4: Lula lidera contra Caiado



Em uma eventual disputa contra Ronaldo Caiado, Lula registra 44% das intenções de voto, contra 37% do ex-governador de Goiás. Neste cenário, branco/nulo/não vão votar são 14% e indecisos 5%.



O cenário apresenta pouca alteração em relação à rodada anterior, quando Lula tinha 45% e Caiado, 37%.

Pesquisa



A pesquisa Genial/Quaest foi realizada com 2.004 eleitores entre 10 e 13 de agosto, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi contratado pela TV Globo e pelo jornal O Globo e está registrado sob o número BR-06773/2026.



Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

