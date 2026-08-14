Quaest: Lula tem 38% contra 31% de Flávio Bolsonaro no primeiro turno e 43% a 40% no segundo
Na nova pesquisa, divulgada nesta sexta (14), o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro apareceu com 1% a mais que no último balanço divulgado
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A nova Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira (14) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da corrida presidencial de 2026. No cenário estimulado de primeiro turno, Lula aparece com 38% das intenções de voto, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), com 31%.
Na sequência, Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) aparecem com 4% cada. O escritor Augusto Cury (Avante) e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) registram 2% cada. Samara Martins (UP) tem 1%. Os demais candidatos testados não pontuaram.
A pesquisa também mostra 8% dos entrevistados que afirmam votar em branco, nulo ou não escolher nenhum candidato, enquanto a parcela de indecisos também aparece no levantamento. Com os percentuais do primeiro turno, nenhum candidato reúne, neste momento, votos suficientes para indicar uma definição da disputa já na primeira etapa.
Segundo Turno
Cenário 1: Lula e Flávio aparecem tecnicamente empatados no segundo turno
No principal cenário de segundo turno, Lula registra 43%, contra 40% de Flávio Bolsonaro. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.
Entre os eleitores, 13% diz que seu voto será branco/nulo/não vai votar, enquanto 4% estão indecisos.
O resultado representa uma redução da distância entre os dois em relação à rodada anterior, divulgada no início de agosto, quando Lula tinha 44% e Flávio, 39%.
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Cenário 2: Lula mantém vantagem contra Renan Santos
No segundo cenário testado, Lula aparece com 44%, enquanto Renan Santos marca 36%. O resultado mantém o presidente à frente do líder do Missão, embora a diferença seja menor do que em levantamentos anteriores. Brancos/nulos/não vão votar são 16% dos eleitores e 4% se dizem indecisos.
Em maio, por exemplo, Lula tinha 45% contra 28% de Renan Santos.
Cenário 3: Zema tem 34% contra 45% de Lula
O terceiro cenário de segundo turno coloca Lula contra Romeu Zema. O presidente aparece com 45%, enquanto o ex-governador de Minas Gerais registra 34%. Neste cenário 16% são de brancos/nulos/não vão votar e 5% estão indecisos.
A diferença de 11 pontos percentuais é a maior entre os quatro cenários de segundo turno testados pela Quaest. Na pesquisa anterior, Lula tinha 46% contra 34% de Zema.
Cenário 4: Lula lidera contra Caiado
Em uma eventual disputa contra Ronaldo Caiado, Lula registra 44% das intenções de voto, contra 37% do ex-governador de Goiás. Neste cenário, branco/nulo/não vão votar são 14% e indecisos 5%.
O cenário apresenta pouca alteração em relação à rodada anterior, quando Lula tinha 45% e Caiado, 37%.
Pesquisa
A pesquisa Genial/Quaest foi realizada com 2.004 eleitores entre 10 e 13 de agosto, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi contratado pela TV Globo e pelo jornal O Globo e está registrado sob o número BR-06773/2026.