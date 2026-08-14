Quaest: 45% dizem que temem mais a volta dos Bolsonaro; 41% afirmam que é a permanência de Lula
A Quaest ouviu 2.004 entrevistados, com 16 anos ou mais, presencialmente, de 10 a 13 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Pesquisa Quaest encomendada pelo jornal O Globo e pela TV Globo, divulgada nesta sexta-feira, 14, mostra que para 45% dos eleitores, o maior medo é a volta da família Bolsonaro ao poder. Outros 41% afirmam que o maior temor é um novo mandato do presidente Lula. Já 6% disseram ter receio de ambos os cenários, enquanto 3% responderam que não têm medo de nenhum dos dois. Eleitores que não sabem ou não responderam são 5%.
A Quaest ouviu 2.004 entrevistados, com 16 anos ou mais, presencialmente, de 10 a 13 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais (pp), para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-06773/2026.
O levantamento mostra também que 37% dos eleitores consideram o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como negativo, enquanto 36% avaliam a gestão petista como positiva e 25% consideram regular. Não sabem ou não responderam somam 2%.
56% dos eleitores acreditam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ser reeleito em outubro. Os que acreditam que o senador Flávio Bolsonaro (PL) sairá vencedor somam 27%.
Os que acreditam na vitória do empresário Renan Santos (Missão), do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e no ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) são 1%, cada. Não sabem ou não responderam 14% dos entrevistados.
Aprovação
A pesquisa mediu a aprovação do governo Lula. Segundo o questionário, 48% desaprovam a administração petista, ante 46% que aprovam. Eleitores que não sabem ou não responderam somam 6%.
Os eleitores foram perguntados ainda como avaliam a situação do País. Segundo 53%, o Brasil está indo na direção errada, enquanto 38% consideram que está no caminho certo. Os que sabem ou não responderam somam 9%.
Percepção sobre economia
Para 49% dos entrevistados, a economia do País piorou nos últimos 12 meses, enquanto 19% consideram que melhorou. Os eleitores que consideram que ficou do mesmo jeito são 30%. Não sabem ou não responderam somam 2%.
De acordo com 42% dos eleitores, a economia vai melhorar nos próximos 12 meses, contra 28% que acreditam que vai piorar e 24% projetam estagnação. Não sabem ou não responderam são 2%.