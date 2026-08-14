Pernambuco inicia campanha com Raquel Lyra e João Campos no centro da disputa

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Sete candidatos já estão registrados para a disputa, que começa neste domingo (16) após virada nas pesquisas e impasses nas chapas

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A partir deste domingo (16), tem início a campanha eleitoral em Pernambuco, com a disputa pelo Palácio do Campo das Princesas concentrada, principalmente, entre a governadora Raquel Lyra (PSD), que busca a reeleição, e o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB).

Os dois chegam à largada separados por poucos pontos nas pesquisas mais recentes, após uma mudança significativa no cenário ao longo dos últimos meses.

A campanha começa depois de uma pré-campanha marcada também por dificuldades na montagem das chapas e articulações que se estenderam até os últimos dias antes do início oficial da disputa.

Até esta sexta-feira (14), sete candidaturas ao Governo estavam registradas na Justiça Eleitoral. O prazo para apresentação dos pedidos termina às 19h deste sábado (15), o que ainda permite alterações na lista. O PCO, por exemplo, homologou Victor Assis como candidato, mas o nome ainda não aparecia entre os registros disponíveis até o fechamento desta matéria.

Quem são os candidatos

Confira os nomes de urna dos sete candidatos ao Governo de Pernambuco registrados até esta sexta-feira:

Guilherme Fonseca (PSTU)

Ivan Moraes (PSOL)

João Campos (PSB)

Professor Jeremias do Banco (Democrata)

Professora Camila (UP)

Raquel Lyra (PSD)

Renan (Missão)

Além de Raquel e João, outros cinco nomes entram na disputa buscando espaço fora dos dois principais grupos políticos.

O jornalista e ex-vereador Ivan Moraes (PSOL) terá Alice Gabino (Rede) como candidata a vice. A professora e historiadora Camila Falcão (UP), que aparecerá na urna como Professora Camila, terá Marcelo Pessoa (UP) como vice.

Pelo PSTU, Guilherme Fonseca concorre ao lado de Valéria Félix. Jeremias Cosmo, do Democrata, terá como nome de urna Professor Jeremias do Banco, com Carlos Alberto como candidato a vice. Já Renan Hallais, do Missão, aparecerá como Renan e terá Lucas Xavier como companheiro de chapa.

Raquel Lyra repete a composição de 2022 com a vice-governadora Priscila Krause (PSD).

João Campos, que deixou a Prefeitura do Recife em abril para concorrer ao Governo, terá o advogado Carlos Costa (Republicanos) como candidato a vice.

Chapas chegam à campanha após impasses

A chapa da governadora ficou marcada pelos impasses em torno das candidaturas ao Senado, com uma disputa que durou meses entre Eduardo da Fonte e Miguel Coelho e indefinições que chegaram aos últimos dias da pré-campanha, quando Túlio Gadêlha chegou a considerar a desistência.

No campo de João, os últimos dias da pré-campanha foram marcados por uma articulação envolvendo a candidatura de Ivan Moraes. Segundo apuração do JC, a direção nacional do PSB, presidida por João, procurou a direção nacional do PSOL para discutir a retirada do candidato da disputa em Pernambuco, em uma negociação que envolve alianças entre as legendas em outros estados.

Ivan, entretanto, tem reafirmado que seguirá candidato. A direção estadual do PSOL também é contrária à retirada, e o ex-vereador mantém a agenda prevista para o primeiro dia da campanha.

Cenário nas pesquisas

Raquel e João chegam à campanha após uma inversão no cenário das pesquisas ao longo da pré-campanha.

Em abril, levantamento Quaest mostrava João com 42% das intenções de voto, contra 34% da governadora. Na pesquisa divulgada em 28 de julho, o quadro se inverteu: Raquel apareceu com 43%, e João, com 37%. Em uma eventual disputa de segundo turno, a governadora marcou 45% e o socialista, 39%. A diferença está no limite da margem de erro da pesquisa, de três pontos percentuais.

O Datafolha também mostrou uma disputa apertada no levantamento mais recente. Raquel registrou 48% das intenções de voto no primeiro turno, contra 42% de João. A diferença deixa os dois no limite da margem de erro. Em uma eventual segunda rodada, a governadora marcou 49%, contra 45% do adversário, em situação de empate técnico.

O Pernambuco que estará em disputa

Os candidatos disputam o comando de um Estado com população estimada em cerca de 9,56 milhões de habitantes. Pernambuco tem 184 municípios, além do Distrito Estadual de Fernando de Noronha, e ocupa um território de aproximadamente 98 mil quilômetros quadrados.

Ao todo, 7.225.744 pessoas estão aptas a votar nas eleições de 2026. Pernambuco é o sétimo maior colégio eleitoral do Brasil e o segundo do Nordeste, atrás apenas da Bahia. A Região Metropolitana do Recife concentra 41,7% do eleitorado estadual, com pouco mais de 3 milhões de eleitores.

Na economia, Pernambuco registrou PIB de aproximadamente R$ 270,5 bilhões em 2023, último dado consolidado para as unidades da Federação, mantendo-se entre as maiores economias do Nordeste.

É sobre esse Estado, marcado por realidades distintas entre Região Metropolitana, Zona da Mata, Agreste e Sertão, que os candidatos passam a pedir votos oficialmente a partir deste domingo.

Campanha nas ruas

Alguns candidatos já definiram de onde partirão para a campanha. Ivan Moraes terá como comitê a Casa Marielle Franco, sede do PSOL de Pernambuco, no Derby, e mantém agenda marcada para o domingo, com compromissos ao lado de candidatos da Federação Rede/PSOL.

João Campos voltará a utilizar como comitê um terreno na Rua do Chacon, no Poço da Panela, vizinho à antiga casa do ex-governador Miguel Arraes, seu bisavô. O espaço também foi utilizado pelo socialista na campanha de 2024, quando foi reeleito para a Prefeitura do Recife. Espera-se que as agendas do domingo de João estejam mais concentradas no Recife.

Raquel Lyra deverá contar com mais de um comitê ao longo da campanha, mas os locais ainda não haviam sido divulgados até esta sexta-feira. A governadora também não tinha agenda de campanha confirmada para o domingo até o fechamento desta matéria, mas esperam que os compromissos contemplem as cidades de Petrolina, Caruaru e Recife.



