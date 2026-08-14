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Política | Notícia

João Campos grava vídeos ao lado de Lula e fala de articulação para visita do presidente a Pernambuco

Candidato ao Governo de Pernambuco afirmou que presença de Lula no Estado está sendo construída pela coordenação da disputa eleitoral.

Por Mariana de Sousa Publicado em 14/08/2026 às 21:45
Presidente Lula ao lado de João Campos, Marília Arraes e Humberto Costa
Presidente Lula ao lado de João Campos, Marília Arraes e Humberto Costa - Ricardo Stuckert

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Às vésperas do início da campanha eleitoral, o candidato ao Governo de Pernambuco João Campos (PSB) e sua chapa majoritária gravaram, nesta sexta-feira (14), vídeos promocionais ao lado do presidente Lula (PT) para serem veiculados na televisão e nas redes sociais durante a disputa eleitoral.

Após o encontro, João Campos relatou à imprensa que ele e seus candidatos ao Senado, Marília Arraes (PDT) e Humberto Costa (PT), gravaram juntos com Lula e reforçaram a composição do palanque do presidente no Estado. O candidato a vice-governador, Carlos Costa (Republicanos) também esteve presente.

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“A gente acabou de gravar com o presidente. Eu gravei com ele com o Marília, Humberto, gravamos juntos, reforçando o time de Lula no estado de Pernambuco. O ambiente é de muito ânimo com a candidatura do presidente. Eu tô muito feliz com o resultado que a gente tá vendo, muito feliz com o que a gente construiu no Brasil inteiro, a maior unidade em torno do palanque do presidente Lula, talvez de todas as eleições entre nossos partidos e na nossa frente política”, afirmou.

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Na sequência, João Campos afirmou que a unidade em torno da candidatura de Lula é importante para o desempenho do presidente na disputa nacional.

“Então, isso é uma conquista que é muito importante para ter um resultado vitorioso na eleição de Lula e de Alckmin e a gente tá muito animado com a eleição desse ano.”

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Lula "deve ir a Pernambuco"

O candidato também disse que a presença de Lula em Pernambuco está sendo articulada pela coordenação da campanha e afirmou esperar uma recepção expressiva ao presidente no Estado.

“Ele deve ir a Pernambuco, isso já está sendo construído com a coordenação da campanha. Eu tive hoje, inclusive, uma reunião sobre isso. E Pernambuco é o estado natal dele. Em todas as eleições presidenciais, ele sempre foi a Pernambuco e eu tenho certeza que ele vai ser muito bem recebido”, assegurou.

 

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