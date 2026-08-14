JC lança especial de Eleições 2026 com busca por candidatos e últimas notícias
Página reúne ferramenta para consultar candidatos por cargo e outros filtros, além de concentrar conteúdos jornalísticos sobre a disputa eleitoral
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O Jornal do Commercio lançou um site especial dedicado às Eleições 2026, com informações para ajudar os eleitores a acompanhar a disputa eleitoral. A página reúne uma ferramenta de consulta de candidatos e uma área com as últimas notícias relacionadas ao pleito e pode ser acessado por meio do link: https://jc.uol.com.br/eleicoes/
Na ferramenta é possível pesquisar pelo nome e utilizar filtros para localizar candidatos de acordo com o cargo, estado e partido. O recurso permite ao eleitor consultar os nomes que estarão na disputa de forma organizada.
Além da consulta aos candidatos, o especial conta com uma área de últimas notícias, que reúne os conteúdos publicados pelo JC sobre as eleições. A proposta é facilitar o acompanhamento das principais movimentações do cenário eleitoral.
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Propaganda eleitoral começa em 16 de agosto
O calendário eleitoral também marca uma data importante para o início da campanha. A partir de 16 de agosto, candidatos e partidos poderão realizar propaganda eleitoral geral nas ruas e na internet, seguindo as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.
O horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão para o primeiro turno será exibido entre 28 de agosto e 1º de outubro.
O primeiro turno das eleições será realizado em 4 de outubro. Em caso de segundo turno, a votação está prevista para 25 de outubro.