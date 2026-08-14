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Política | Notícia

JC lança especial de Eleições 2026 com busca por candidatos e últimas notícias

Página reúne ferramenta para consultar candidatos por cargo e outros filtros, além de concentrar conteúdos jornalísticos sobre a disputa eleitoral

Por Fagner Clemente Publicado em 14/08/2026 às 18:59
JC lança especial de Eleições 2026 com busca por candidatos e últimas notícias
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O Jornal do Commercio lançou um site especial dedicado às Eleições 2026, com informações para ajudar os eleitores a acompanhar a disputa eleitoral. A página reúne uma ferramenta de consulta de candidatos e uma área com as últimas notícias relacionadas ao pleito e pode ser acessado por meio do link: https://jc.uol.com.br/eleicoes/

Na ferramenta é possível pesquisar pelo nome e utilizar filtros para localizar candidatos de acordo com o cargo, estado e partido. O recurso permite ao eleitor consultar os nomes que estarão na disputa de forma organizada.

Eleições 2026

Encontre seu candidato

Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,
cargo e partido em todo o Brasil.

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Além da consulta aos candidatos, o especial conta com uma área de últimas notícias, que reúne os conteúdos publicados pelo JC sobre as eleições. A proposta é facilitar o acompanhamento das principais movimentações do cenário eleitoral.

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Propaganda eleitoral começa em 16 de agosto

O calendário eleitoral também marca uma data importante para o início da campanha. A partir de 16 de agosto, candidatos e partidos poderão realizar propaganda eleitoral geral nas ruas e na internet, seguindo as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

O horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão para o primeiro turno será exibido entre 28 de agosto e 1º de outubro.

O primeiro turno das eleições será realizado em 4 de outubro. Em caso de segundo turno, a votação está prevista para 25 de outubro.

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