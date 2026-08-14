JC lança especial de Eleições 2026 com busca por candidatos e últimas notícias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Página reúne ferramenta para consultar candidatos por cargo e outros filtros, além de concentrar conteúdos jornalísticos sobre a disputa eleitoral

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O Jornal do Commercio lançou um site especial dedicado às Eleições 2026, com informações para ajudar os eleitores a acompanhar a disputa eleitoral. A página reúne uma ferramenta de consulta de candidatos e uma área com as últimas notícias relacionadas ao pleito e pode ser acessado por meio do link: https://jc.uol.com.br/eleicoes/

Na ferramenta é possível pesquisar pelo nome e utilizar filtros para localizar candidatos de acordo com o cargo, estado e partido. O recurso permite ao eleitor consultar os nomes que estarão na disputa de forma organizada.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

Além da consulta aos candidatos, o especial conta com uma área de últimas notícias, que reúne os conteúdos publicados pelo JC sobre as eleições. A proposta é facilitar o acompanhamento das principais movimentações do cenário eleitoral.

Propaganda eleitoral começa em 16 de agosto

O calendário eleitoral também marca uma data importante para o início da campanha. A partir de 16 de agosto, candidatos e partidos poderão realizar propaganda eleitoral geral nas ruas e na internet, seguindo as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

O horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão para o primeiro turno será exibido entre 28 de agosto e 1º de outubro.

O primeiro turno das eleições será realizado em 4 de outubro. Em caso de segundo turno, a votação está prevista para 25 de outubro.

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