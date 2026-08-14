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Política | Notícia

Boulos evita debate interno do PSOL e diz que Ivan Moraes tem direito de disputar o Governo de PE

Apesar de se manter distante da discussão interna, o ministro reconheceu a legitimidade do candidato para concorrer ao Palácio do Campo das Princesas

Por Larissa Aguiar Publicado em 14/08/2026 às 16:08 | Atualizado em 14/08/2026 às 16:09
Guilherme Boulos na inauguração da estação da Parada Certa
Guilherme Boulos na inauguração da estação da Parada Certa - Maria Clara Trajano/JC

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O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, afirmou nesta sexta-feira (14), durante passagem pelo Recife, que não tem participado das discussões internas do PSOL sobre a disputa pelo Governo de Pernambuco e evitou comentar a articulação do PSB para retirar a pré-candidatura do deputado estadual Ivan Moraes. A declaração ocorreu durante a inauguração de uma estação da Parada Certa, na capital pernambucana.


Boulos ressaltou que, atualmente, sua atuação está concentrada nas funções de governo e na coordenação política da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição. Segundo ele, por estar nessa condição, não tem acompanhado de perto as negociações partidárias envolvendo a sucessão estadual.

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“Eu não tô em função partidária, né? Não tô participando de nenhum debate interno partidário do PSOL. Tô como ministro do presidente Lula, participando da coordenação política da sua campanha à reeleição. Meu foco tem sido esse”, afirmou.


Apesar de se manter distante da discussão interna, o ministro reconheceu a legitimidade de Ivan Moraes para entrar na corrida pelo Palácio do Campo das Princesas. Boulos destacou ainda que conhece o nome do PSOL e o considera qualificado para disputar o cargo.


“Ivan tem todo direito de ser candidato, né? O conheço, é um quadro qualificado para isso”, disse.
A manifestação ocorre em meio às movimentações no campo da esquerda em Pernambuco para a definição das candidaturas ao Governo do estado.

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Larissa Aguiar

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