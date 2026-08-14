fechar
Política | Notícia

Auditoria do SUS aponta prejuízo de cerca de R$ 1 milhão em hospital de Pernambuco; Governo pede revisão de relatório

DenaSUS destaca que hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro tem como sócio-proprietário Jorge Branco, marido da vice-governadora Priscila Krause

Por Pedro Beija Publicado em 14/08/2026 às 12:54
Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Garanhuns
Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Garanhuns - Reprodução/Google Street View

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Uma auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (DenaSUS), do Ministério da Saúde, apontou prejuízo de R$ 905,2 mil em recursos federais relacionados à Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que vai recorrer à Justiça para pedir a revisão do resultado do relatório final.

Em comunicado sobre a auditoria, o DenaSUS identifica Jorge Branco Neto, marido da vice-governadora Priscila Krause (PSD), como sócio-proprietário do hospital.

No relatório técnico, sem citar nominalmente o empresário, o órgão registra que o sócio-proprietário da unidade possui "vínculo de conjugalidade com a Vice-Governadora do Estado" e aponta uma potencial situação de conflito de interesses.

A auditoria teve como demandante a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e analisou a atuação da SES e os serviços prestados pelo hospital entre janeiro de 2023 e julho de 2025. Entre os procedimentos fiscalizados estavam atendimentos de oncologia, hemodiálise, diálise, quimioterapia, hormonioterapia e terapia intensiva.

DenaSUS propõe devolução de recursos

Na conclusão, os auditores calcularam um prejuízo de R$ 905.233,95 e propuseram a devolução dos recursos ao Fundo Nacional de Saúde (FNS). Desse montante, R$ 897.253,95 estão relacionados a procedimentos assistenciais cuja execução, segundo o DenaSUS, não foi adequadamente comprovada nos registros analisados. Outros R$ 7.980 são referentes a recursos do Piso Nacional da Enfermagem.

Entre os atendimentos questionados estão procedimentos cirúrgicos oncológicos, sessões de hemodiálise e tratamentos de quimioterapia e hormonioterapia. Ao longo da auditoria, SES e hospital apresentaram justificativas, e parte delas foi aceita pelos auditores, com revisão de alguns dos valores inicialmente apontados.

Na análise da contratação, a SES sustentou que a vice-governadora não participou da contratação, gestão ou fiscalização dos serviços e afirmou não haver evidências de direcionamento ou favorecimento em razão do vínculo familiar.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O DenaSUS manteve, no entanto, a constatação sobre os riscos relacionados ao vínculo e recomendou que a Secretaria adote mecanismos formais de prevenção e gestão de potenciais conflitos de interesse, especialmente em situações que envolvam vínculos pessoais ou familiares com agentes políticos.

Em comunicado sobre a conclusão da auditoria, o DenaSUS informou ainda que, conforme a normativa aplicável, o relatório será encaminhado à Polícia Federal (PF), ao Ministério Público Federal (MPF) e ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Através de nota, a Secretaria de Saúde de Pernambuco informou que pretende contestar judicialmente o resultado.

"A Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES) informa que vai recorrer à Justiça solicitando a revisão do resultado do relatório final do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (DenaSUS)", afirmou.

Leia também

Olinda testa relógios inteligentes e inteligência artificial para acompanhar pacientes do SUS
TECNOLOGIA

Olinda testa relógios inteligentes e inteligência artificial para acompanhar pacientes do SUS
Governo entrega UTI adulto do Hospital Barão de Lucena
REQUALIFICAÇÃO

Governo entrega UTI adulto do Hospital Barão de Lucena

Compartilhe

Tags

Imagem de Pedro Beija

Pedro Beija

pbeija@ne10.com.br