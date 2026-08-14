Auditoria do SUS aponta prejuízo de cerca de R$ 1 milhão em hospital de Pernambuco; Governo pede revisão de relatório
DenaSUS destaca que hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro tem como sócio-proprietário Jorge Branco, marido da vice-governadora Priscila Krause
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Uma auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (DenaSUS), do Ministério da Saúde, apontou prejuízo de R$ 905,2 mil em recursos federais relacionados à Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que vai recorrer à Justiça para pedir a revisão do resultado do relatório final.
Em comunicado sobre a auditoria, o DenaSUS identifica Jorge Branco Neto, marido da vice-governadora Priscila Krause (PSD), como sócio-proprietário do hospital.
No relatório técnico, sem citar nominalmente o empresário, o órgão registra que o sócio-proprietário da unidade possui "vínculo de conjugalidade com a Vice-Governadora do Estado" e aponta uma potencial situação de conflito de interesses.
A auditoria teve como demandante a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e analisou a atuação da SES e os serviços prestados pelo hospital entre janeiro de 2023 e julho de 2025. Entre os procedimentos fiscalizados estavam atendimentos de oncologia, hemodiálise, diálise, quimioterapia, hormonioterapia e terapia intensiva.
DenaSUS propõe devolução de recursos
Na conclusão, os auditores calcularam um prejuízo de R$ 905.233,95 e propuseram a devolução dos recursos ao Fundo Nacional de Saúde (FNS). Desse montante, R$ 897.253,95 estão relacionados a procedimentos assistenciais cuja execução, segundo o DenaSUS, não foi adequadamente comprovada nos registros analisados. Outros R$ 7.980 são referentes a recursos do Piso Nacional da Enfermagem.
Entre os atendimentos questionados estão procedimentos cirúrgicos oncológicos, sessões de hemodiálise e tratamentos de quimioterapia e hormonioterapia. Ao longo da auditoria, SES e hospital apresentaram justificativas, e parte delas foi aceita pelos auditores, com revisão de alguns dos valores inicialmente apontados.
Na análise da contratação, a SES sustentou que a vice-governadora não participou da contratação, gestão ou fiscalização dos serviços e afirmou não haver evidências de direcionamento ou favorecimento em razão do vínculo familiar.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O DenaSUS manteve, no entanto, a constatação sobre os riscos relacionados ao vínculo e recomendou que a Secretaria adote mecanismos formais de prevenção e gestão de potenciais conflitos de interesse, especialmente em situações que envolvam vínculos pessoais ou familiares com agentes políticos.
Em comunicado sobre a conclusão da auditoria, o DenaSUS informou ainda que, conforme a normativa aplicável, o relatório será encaminhado à Polícia Federal (PF), ao Ministério Público Federal (MPF) e ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Através de nota, a Secretaria de Saúde de Pernambuco informou que pretende contestar judicialmente o resultado.
"A Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES) informa que vai recorrer à Justiça solicitando a revisão do resultado do relatório final do Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (DenaSUS)", afirmou.