Túlio Gadêlha reafirma candidatura ao Senado com vídeo de apoio de prefeitos da base de Raquel Lyra
Deputado confirma permanência na disputa após rumores de desistência e recebe declarações de apoio de prefeitos aliados da governadora
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Após um dia marcado por rumores de que poderia desistir da candidatura ao Senado e retornar à disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados, o deputado federal Túlio Gadêlha (PSD) reafirmou nesta quinta-feira (13) que permanece na corrida por uma das duas vagas de Pernambuco.
O parlamentar divulgou um vídeo com declarações de apoio de prefeitos aliados da governadora Raquel Lyra (PSD), em uma tentativa de demonstrar força política após a turbulência que cercou sua candidatura.
Na gravação, os prefeitos aparecem separadamente, cada um se identifica como gestor de seu município e declara apoio a Túlio. Participam Joselito Gomes (PSD), de Gravatá; Paulo Galvão (PSD), da Ilha de Itamaracá; Dra. Cátia Ribeiro (PP), de Jataúba; Jeyson Falcão (PSD), de Primavera; e Chicão Tavares (PSD), de Verdejante. As falas são acompanhadas pelo jingle “Só Dá Tu”, usado na campanha do deputado.
Segundo a jornalista Terezinha Nunes, do Blog Dellas, a candidatura de Túlio esteve sob pressão ao longo da quarta-feira (12), em meio a informações de que o deputado poderia deixar a disputa pelo Senado. A possibilidade ganhou força diante das mudanças no cenário eleitoral e das dificuldades enfrentadas pelo deputado para consolidar apoio entre prefeitos da base governista.
A situação levou Raquel Lyra a reunir seu núcleo político no Palácio. Após uma longa conversa com Túlio, a governadora conseguiu contornar a crise e o deputado decidiu permanecer na disputa. Perto das 23h, ele publicou nas redes sociais: “Sou candidato ao Senado por Pernambuco”.
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Na mesma publicação, Túlio afirmou ter recebido 134.391 votos na eleição anterior e disse contar com o apoio de mais de 100 prefeitos e prefeitas para o projeto ao Senado.
Disputa pelo Senado
A pressão sobre Túlio ocorreu em meio ao acirramento da disputa pelas duas vagas de Pernambuco no Senado. A entrada de Mendonça Filho (PL) ampliou a concorrência dentro do campo político que apoia Raquel Lyra, embora o deputado não faça parte oficialmente da chapa da governadora.
Ao mesmo tempo, prefeitos da base raquelista passaram a declarar apoio a Humberto Costa (PT), em movimento associado ao senador Fernando Dueire (PSD).
O cenário reduziu a perspectiva de uma transferência automática da estrutura política de Raquel para os dois candidatos ao Senado apoiados pela governadora.
Na quarta-feira, outro movimento também alterou o tabuleiro. Eduardo da Fonte (PP) e Miguel Coelho (União Brasil) colocaram fim a uma disputa interna pela vaga ao Senado na Federação União Progressista.
Como apenas um dos dois poderia ocupar a vaga pela federação, Miguel acabou sendo preterido e passou a apoiar a candidatura de Mendonça Filho (PL). Com o acordo, os dois aliados fizeram as pazes: Miguel declarou apoio a Eduardo e indicou o empresário Carlos de Andrade Lima, filiado ao União Brasil, para a primeira suplência da chapa.
A composição ainda deixou em aberto os nomes dos dois suplentes de Túlio, que até agora não foram anunciados.