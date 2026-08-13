"Segurança pública virou estratégia de marketing", critica Ivan Moraes sobre gestão Raquel Lyra

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A crítica foi feita após o candidato ouvir dos delegados um diagnóstico sobre as dificuldades enfrentadas pela Polícia Civil

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O candidato ao Governo de Pernambuco pelo PSOL, Ivan Moraes criticou o modelo de segurança pública adotado pela governadora Raquel Lyra (PSD) e afirmou, em entrevista exclusiva ao Jornal do Commercio, que a política estadual tem priorizado ações de forte apelo visual em detrimento de estratégias baseadas em investigação, inteligência e prevenção. A declaração foi dada nesta quinta-feira (13), após o debate promovido pela Associação dos Delegados de Polícia de Pernambuco (Adeppe), no Recife.

“A forma com que a segurança pública está sendo tratada se parece muito mais com estratégia de marketing do que com estratégia eficaz para, de fato, trazer a segurança que o povo precisa”, afirmou Ivan. Para o candidato, a política adotada pelo governo tem produzido um desequilíbrio na distribuição do policiamento ostensivo e não estaria concentrando recursos nos territórios com maior necessidade de prevenção da violência.

A crítica foi feita após o candidato ouvir dos delegados um diagnóstico sobre as dificuldades enfrentadas pela Polícia Civil. Na avaliação apresentada pelo presidente da Adeppe, delegado Diogo Victor, Pernambuco enfrenta problemas de estrutura, integração entre as forças de segurança, déficit de efetivo, baixos investimentos e expansão de modalidades criminosas, como os crimes digitais e a atuação de organizações criminosas.

Durante o debate, a entidade entregou a Ivan um caderno de propostas para a área. Entre as medidas defendidas estão a criação de uma Secretaria de Segurança Pública e Persecução Criminal, a autonomia administrativa da Polícia Civil, a regulamentação estadual da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis e uma política permanente de valorização e atenção à saúde mental dos policiais.

O documento também propõe o funcionamento ininterrupto de delegacias em municípios com mais de 200 mil habitantes, a descentralização dos plantões, a modernização das unidades do interior e o fortalecimento das estruturas de combate aos crimes cibernéticos, à corrupção, à lavagem de dinheiro e às organizações criminosas. Para as mulheres, a Adeppe defende que todas as Delegacias da Mulher funcionem 24 horas e a implantação das unidades de Ipojuca e Ouricuri, já previstas em lei.

Crítica aos “laranjinhas”

Na entrevista, Ivan também questionou a estratégia de emprego dos policiais recém-formados, conhecidos como “laranjinhas”. Sem atribuir a eles responsabilidade pelo problema, o candidato afirmou que é preciso avaliar se a distribuição do efetivo está produzindo o resultado esperado.

“Há um desequilíbrio das tarefas que são necessárias por esses cidadãos importantes que passaram no curso da polícia”, disse. Segundo ele, os profissionais deveriam ser empregados de maneira mais estratégica, especialmente nos locais onde a presença ostensiva seja necessária para a prevenção da criminalidade.

O candidato também defendeu uma mudança na prioridade da atuação policial. Em vez de concentrar esforços na prisão de criminosos de menor relevância dentro das cadeias criminosas, Ivan afirmou que o Estado deveria ampliar o investimento em inteligência para alcançar as estruturas que financiam e comandam as organizações.

“É preciso que a gente invista os nossos recursos, que não são tantos assim, identificando a origem desses crimes e focando nas cabeças desses crimes”, afirmou. Na avaliação dele, o combate às organizações criminosas deve mirar três frentes: o dinheiro, o comando e a corrupção.

Durante a sabatina, Ivan disse que pretende formular uma política de segurança a partir da participação de policiais, pesquisadores, sociedade civil e moradores dos territórios afetados pela violência. O candidato afirmou ainda que não pretende concentrar as decisões sobre segurança exclusivamente no gabinete do governador.

“Precisamos ouvir quem está na linha de frente e ouvir com muito cuidado, com muito carinho quem está na linha de frente, colocando a vida em risco para que essas pessoas tenham também suas vidas preservadas. Atrás de um distintivo tem um ser humano que não tem vida de videogame”, declarou ao JC.

