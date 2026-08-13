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Política | Notícia

Raquel Lyra visita famílias beneficiadas pelo programa Morar Bem

A governadora de Pernambuco postou nas redes sociais as visitas às famílias beneficiadas e das obras a serem realizadas por regiões da RMR

Por Alice Lins Publicado em 13/08/2026 às 23:24
Raquel Lyra (PSD), governadora de Pernambuco
Raquel Lyra (PSD), governadora de Pernambuco - Janaína Pepeu

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A governadora e candidata à reeleição Raquel Lyra (PSD) realizou visitas, nesta quinta-feira (13), às famílias beneficiadas pelo Morar Bem Pernambuco, programa habitacional do governo do Estado. A iniciativa busca facilitar o acesso à casa própria, promove reformas residenciais e realiza regularizações fundiárias para famílias de menor renda no estado.

Raquel Lyra, que estava acompanhada da vice-governadora e candidata à reeleição Priscila Krause (PSD) e do candidato ao Senado Túlio Gadêlha (PSD), postou no perfil do Instagram as residências reformadas na Favela do Plástico, no bairro de Campo Grande, na zona norte do Recife.

A vice-governadora, ao registrar o momento nas redes sociais, afirmou que mais de 50 casas vão ser reformadas pelo programa, com expectativa de cobrir um lote de 1.800 unidades no Recife.

"Essa é a comunidade favela do plástico, na Zona Norte do Recife. Aqui, 51 casas vão ser reformadas pelo programa Morar Bem Reforma no Lar, dentro de um lote de 1.800 unidades no Recife. A gente veio na casa de Jacilene, que teve sua casinha reformada. Aqui nossas equipes fizeram revestimento, pintura, adequação das instalações elétricas. Isso significa que ela agora vai ter um lar mais seguro, iluminado, ventilado e bonito", escreveu Priscila Krause.

Além disso, a governadora ressaltou em uma publicação sobre o Sítio dos Macacos, no bairro da Guabiraba, também na zona norte de Recife, que obras estão prestes a serem iniciadas no local.

"Agora é a vez do Sítio dos Macacos. Visitamos dois pontos do Rio Morno, que vão receber serviços de limpeza e dragagem", escreveu Raquel.

Ela também afirmou estar trabalhando em outra obra de dragagem e macrodrenagem no Rio Beberibe, e avançando no Canal do Fragoso, em Olinda.

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo, produção de TV,

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