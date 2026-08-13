Raquel Lyra (PSD) em mais um dia visitando obras da sua gestão às vésperas da campanha oficial
Governadora de Pernambuco e candidata à reeleição ao Palácio do Campo das Princesas visitou nesta quarta-feira as obras na antiga Fábrica Tacaruna
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A governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), intensificou a tática de transformar canteiros de obras em 'palanque'. Nos últimos dois dias, a gestora cumpriu uma agenda de vistorias a projetos de requalificação na Região Metropolitana do Recife.
Durante a visita às futuras instalações do Centro de Formação dos Profissionais da Educação (Ceforpe), na antiga Fábrica Tacaruna, nesta quarta-feira, Raquel não estava sozinha. Ela caminhou ladeada por Eduardo da Fonte (UP) e Túlio Gadêlha (PSD), seus dois candidatos ao Senado na chapa majoritária.
A imagem dos três de capacete, vistoriando um investimento de R$ 87 milhões, serve ao propósito de transferir o capital político das ações do Executivo estadual para seus aliados na corrida ao Congresso.
Tanto na Fábrica Tacaruna quanto na antiga sede da Vice-Governadoria — vistoriada na terça-feira (11) e que será transformada na Creche Frei Caneca —, a campanha de Raquel fez questão de frisar que os espaços estavam "abandonados há mais de uma década".
A fala lembra o eleitor das gestões passadas, que eram do PSB. "Isso virou um dos nossos compromissos, resgatando a história e projetando o futuro", discursou a governadora na Fábrica Tacaruna.
No dia anterior, ao visitar o espaço no bairro de São José que abrigará o 16º Batalhão da Polícia Militar e a Defesa Civil, a mensagem foi semelhante: atrelar a obra física à promessa de segurança e redução da criminalidade.
A vitrine das obras futuras
Tanto o centro de formação na Fábrica Tacaruna quanto a Creche Frei Caneca e o novo 16º Batalhão da PM — obras que, somadas, ultrapassam a casa dos R$ 115 milhões — têm prazos de entrega previstos para o ano de 2027. Ou seja, após o encerramento dessa gestão. Só poderá inaugurá-las em um possível segundo turno.