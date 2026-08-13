Nunes Marques restabelece filiação de Flávio ao PL

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Com o acolhimento da tutela de urgência apresentada pela defesa de Flávio, o ministro liberou o sistema para que o PL possa prosseguir com candidatura

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O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, determinou nesta quinta-feira (13) o restabelecimento imediato da filiação do senador Flávio Bolsonaro ao Partido Liberal (PL). A decisão também ordenou a exclusão do vínculo do parlamentar com o partido Missão, que havia sido registrado indevidamente no sistema da Justiça Eleitoral e impedia o registro de sua candidatura à Presidência da República.

Com o acolhimento da tutela de urgência apresentada pela defesa de Flávio, o ministro liberou o sistema para que o PL possa prosseguir com a formalização da candidatura ao Palácio do Planalto. A medida é considerada essencial devido ao cronograma eleitoral, que estabelece o encerramento do prazo para o registro de candidaturas às 19h do próximo sábado (15).

Em sua decisão, Nunes Marques destacou que a filiação de Flávio ao PL, iniciada em 2021, está devidamente comprovada e que a incompatibilidade do parlamentar com o partido Missão reforça a ausência de manifestação de vontade na filiação contestada. O magistrado também determinou a preservação dos registros de acesso ao sistema de filiações e ordenou o envio do caso à Polícia Federal para a instauração de um inquérito que deve apurar a autoria, as circunstâncias e o contexto do ocorrido.

O Tribunal Superior Eleitoral esclareceu, por meio de nota, que o episódio não decorreu de uma invasão hacker, mas do uso indevido da ferramenta de filiação por alguém que detinha as credenciais da legenda Missão. Por sua vez, o partido Missão manifestou-se declarando ter sido "vítima de uma tentativa de filiação fraudulenta" e informou que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. Flávio Bolsonaro, por meio de suas redes sociais, afirmou que o registro foi uma tentativa de seus adversários de prejudicar sua campanha, reiterando que o episódio não comprometeria sua viabilidade eleitoral.