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Ivan Moraes reafirma candidatura ao Governo após pressão do PSB sobre PSOL: "Confio nas instâncias do meu partido"

Bastidores apontam que direção nacional do PSB procurou o PSOL para discutir retirada de Ivan da disputa pelo Governo de Pernambuco

Por Pedro Beija Publicado em 13/08/2026 às 13:53
Ivan Moraes (PSOL) reforçou sua candidatura ao Governo de Pernambuco
Ivan Moraes (PSOL) reforçou sua candidatura ao Governo de Pernambuco - Pamella Biernaski/Reprodução

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O candidato da Federação PSOL/Rede ao Governo de Pernambuco, Ivan Moraes (PSOL), reafirmou que seguirá na disputa estadual, após revelações de uma articulação atribuída à direção nacional do PSB para tentar retirar sua candidatura. Ao JC, o ex-vereador disse confiar nas instâncias do partido e afirmou que está pronto para iniciar a campanha a partir do próximo domingo (16).

Segundo fontes ouvidas pelo JC, a movimentação para tentar retirar Ivan da disputa partiu da direção nacional do PSB para a cúpula nacional do PSOL. O PSB é presidido nacionalmente por João Campos, ex-prefeito do Recife e também candidato ao Governo de Pernambuco.

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A candidatura do PSOL/Rede no estado já está registrada e tem Alice Gabino como candidata a vice-governadora e Paulo Rubem Santiago na disputa pelo Senado.

"Eu confio nas instâncias do meu partido. Esta é a primeira vez que o PSOL tem unanimidade numa candidatura para o governo de Pernambuco. Nunca houve, na história do nosso partido, uma intervenção nacional. Não faz parte da cultura política interna", afirmou Ivan, em declaração enviada pela assessoria.

A articulação ocorre em meio a negociações nacionais entre as duas legendas. O Blog Dellas, da jornalista Terezinha Nunes, revelou que a direção estadual do PSOL informou à militância, em reunião realizada na quarta-feira (12), que o PSB teria condicionado a manutenção de alianças em outros estados à retirada de Ivan.

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Um dos estados envolvidos seria o Rio Grande do Sul, onde Manuela D'Ávila é candidata ao Senado pelo PSOL. A participação da disputa gaúcha nas negociações também foi confirmada ao JC.

Ainda de acordo com o Blog Dellas, a direção pernambucana também relatou durante a reunião que Ivan foi consultado sobre uma eventual desistência e respondeu que não pretende retirar a candidatura. O diretório estadual se posicionou contra a retirada e, diante da resistência local, foi levantada a possibilidade de uma intervenção da direção nacional do PSOL em Pernambuco.

Ivan afirmou que a preparação da campanha continua normalmente e destacou que a candidatura foi construída ao longo dos últimos meses.

"Nós já estamos prontos para fazer campanha a partir do dia 16. Nossa candidatura já está registrada, já temos a primeira versão do programa de governo. Estamos há meses viajando o estado e unificando o nosso campo. Estou pronto para colocar nosso bloco na rua e defender um outro projeto para Pernambuco", declarou.

Aliados saem em defesa de Ivan e criticam PSB

A tentativa de retirar Ivan da disputa também passou a ser denunciada publicamente por outros integrantes do PSOL em Pernambuco.

Em entrevista à Vila Bela FM, na quarta-feira (12), o candidato a deputado federal Jones Manoel afirmou que o movimento ocorre nos bastidores e atribuiu a articulação ao partido de João Campos.

Nas redes sociais, a vereadora do Recife e candidata a deputada estadual Jô Cavalcanti (PSOL) também reagiu à movimentação. Em tom mais duro, afirmou que a candidatura de Ivan foi aprovada democraticamente pela Federação PSOL/Rede e acusou o PSB de tentar interferir na decisão do partido em Pernambuco.

"Qualquer pressão para tirá-lo da disputa e acomodar interesses do PSB deve ser rejeitada. O PSOL não vai abrir mão da sua independência política ou aceitar intervenção em nome dos interesses de João Campos", afirmou Jô.

A vereadora defendeu ainda a manutenção de uma candidatura própria do campo da esquerda na eleição estadual.

"Pernambuco precisa ter uma alternativa de esquerda nas urnas. Deixa o povo decidir", completou.

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