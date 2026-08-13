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Política | Notícia

Ivan Moraes desconversa sobre articulação do PSB para retirar sua candidatura

A articulação, no entanto, foi confirmada por outros membros do partido

Por Larissa Aguiar Publicado em 13/08/2026 às 20:05 | Atualizado em 13/08/2026 às 20:30
Debate sobre a segurança pública em encontro com delegados de Pernambuco, na ADEPE, com o candidato ao governo do estado, Ivan Moraes (PSOL)
Debate sobre a segurança pública em encontro com delegados de Pernambuco, na ADEPE, com o candidato ao governo do estado, Ivan Moraes (PSOL) - Larissa Aguiar/DP

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O candidato ao Governo de Pernambuco Ivan Moraes (PSOL) desconversou, nesta quinta-feira (13), ao ser questionado sobre uma possível articulação do PSB para retirar sua candidatura. A declaração ocorreu durante um debate sobre segurança pública com delegados de Pernambuco, realizado na Associação dos Delegados de Polícia do Estado De Pernambuco (ADEPPE), no Recife.

Perguntado se confirmava a informação de que o PSB estaria tentando articular a retirada de sua candidatura, Ivan evitou comentar diretamente a movimentação política e afirmou estar concentrado na preparação da campanha. Segundo ele, a estrutura eleitoral já está pronta e a agenda de atividades, definida.

“Eu estou empenhado em fazer minha campanha. A campanha começa domingo. Estava até agora liberando material para a gráfica, nós estamos com a campanha pronta, com a agenda formada”, afirmou.

Na sequência, o candidato reforçou o tom de disposição para a disputa e disse estar focado na apresentação de seu projeto para o Estado. “Eu estou com a faca no dente, com sangue no olho, para falar do Pernambuco do Bem Viver. A minha tarefa é essa, e é nessa tarefa que eu estou focado”, declarou.

A fala ocorre em meio às articulações políticas que antecedem o início oficial da campanha, previsto para domingo (16). A possível articulação para a retirada da candidatura de Ivan Moraes ao Governo de Pernambuco ainda não foi confirmada oficialmente pelo candidato nem pelo diretório estadual do PSB. A movimentação, no entanto, vem sendo comentada por integrantes e aliados do campo político, entre eles Jones Manoel, Jerônimo Galvão e Paulo Rubem Santiago, da Rede, em meio às discussões sobre a composição da disputa estadual.

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