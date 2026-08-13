Flávio Bolsonaro diz que filiação dele foi fraudada: sistema tenta me parar, afirma

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Em vídeo publicado nas redes sociais, Flávio classificou o episódio como uma fraude e afirmou que a alteração não afetaria sua candidatura

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O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, afirmou nesta quinta-feira (13) que teve a filiação partidária alterada no sistema da Justiça Eleitoral. Uma certidão emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostrava o senador como filiado ao partido Missão, e não ao PL.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Flávio classificou o episódio como uma fraude e afirmou que a alteração não afetaria sua candidatura.

“Fraudaram a minha filiação partidária. O sistema vai tentar de tudo pra me parar, mas não vai conseguir, porque Deus está no comando e a gente junto vai resgatar o nosso Brasil”, declarou.

A alteração ocorreu na quarta-feira (12) e, inicialmente, impediu o registro da candidatura de Flávio pelo PL, já que o sistema eleitoral não permite que o candidato esteja vinculado simultaneamente a duas legendas. O prazo para o registro das candidaturas termina no sábado (15).

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Nota do TSE

O TSE informou, porém, que o episódio não foi provocado por um ataque hacker ao sistema de filiação partidária. Segundo a Corte, a alteração ocorreu por meio do uso indevido da ferramenta por alguém que possuía credenciais da legenda Missão para efetivar filiações.

O presidente do TSE, ministro Nunes Marques, acionou o Ministério Público Eleitoral e determinou a abertura de uma investigação para apurar o caso. A Corte também determinou a preservação dos registros de acesso ao sistema e o encaminhamento das informações para investigação.

Após a repercussão do caso, o PL entrou no TSE com um pedido para desfazer a filiação de Flávio ao Missão. O pedido passou a ser analisado pelo tribunal.

O Missão, por sua vez, afirmou que foi vítima de uma tentativa de filiação fraudulenta envolvendo o senador. Em nota, a legenda declarou que seu sistema identificou a filiação indevida e que tentou cancelar o procedimento no mesmo dia, mas a solicitação foi rejeitada pelo TSE.

“O Partido Missão vem a público informar que foi vítima de uma tentativa de filiação fraudulenta de Flávio Bolsonaro. Nosso sistema, ao notar a fraude, tentou realizar no mesmo dia o cancelamento da filiação, ação que foi rejeitada pelo TSE”, declarou o partido.

Com versões diferentes apresentadas pelos envolvidos, o caso será investigado para esclarecer quem realizou a alteração e em quais circunstâncias. O TSE reforçou que, até o momento, não identificou invasão ou hackeamento de seus sistemas.

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