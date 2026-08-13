Erro no sistema do TSE impede Flávio Bolsonaro de registrar candidatura à Presidência

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Senador aparece de forma errada como filiado ao Missão na Justiça Eleitoral, enquanto campanha afirma investigar possível alteração indevida nos dados

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O senador Flávio Bolsonaro, candidato do Partido Liberal (PL) à Presidência da República, não conseguiu registrar sua candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE),nesta quinta-feira (13), após seu nome aparecer como filiado ao Missão no sistema da Justiça Eleitoral. A alteração, registrada na quarta-feira (12), impede, neste momento, que o PL conclua o registro da candidatura.

Certidão emitida pelo TSE às 11h13 desta quinta-feira aponta que Flávio consta como filiado ao Missão desde quarta-feira. O documento também registra a desfiliação do senador do PL na mesma data. Até então, o sistema indicava que Flávio era filiado ao PL desde novembro de 2021.

Inicialmente, integrantes da campanha levantaram a suspeita de que o sistema de filiação partidária poderia ter sido alvo de um ataque hacker. O jurídico do candidato passou a investigar o que provocou a mudança e avaliava acionar a Polícia Federal para apurar o caso.

A alteração ocorreu no dia em que Flávio havia planejado formalizar sua candidatura à Presidência. Com a mudança na filiação, porém, o PL não conseguiu concluir o procedimento de registro.

O TSE, posteriormente, descartou a possibilidade de invasão ao sistema da Justiça Eleitoral. Segundo a Corte, a filiação de Flávio ao Missão foi cadastrada por um representante da própria legenda.

Filiação ao Missão

Os dados de filiação são lançados pelos próprios partidos no sistema Filia, da Justiça Eleitoral. A certidão ressalta que as informações são inseridas sob responsabilidade das legendas e possuem “presunção apenas relativa de veracidade”.

O histórico apresentado pela Justiça Eleitoral mostra que Flávio estava filiado ao PL desde novembro de 2021. O sistema passou a registrar a desfiliação do partido e a entrada no Missão em 12 de agosto de 2026.

Prazo para registro

O prazo para partidos, federações e coligações apresentarem os registros de candidatura termina às 19h de sábado (15). A campanha de Flávio pretende solicitar a correção da filiação para que o senador volte a constar como integrante do PL e possa formalizar sua candidatura.

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