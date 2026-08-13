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Política | Notícia

Eduardo Campos e Miguel Arraes são lembrados em missa com presença de João Campos

A data 13 de agosto marca os aniversários das mortes dos dois ex-governadores de Pernambuco, que faleceram com nove anos de diferença.

Por JC Publicado em 13/08/2026 às 19:31 | Atualizado em 13/08/2026 às 19:32
Fam&iacute;lia Campos em missa que homenageia Miguel Arraes e Eduardo Campos
Família Campos em missa que homenageia Miguel Arraes e Eduardo Campos - Lula Carneiro

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O candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB), participou, nesta quinta-feira (13), de uma missa em memória dos ex-governadores Eduardo Campos e Miguel Arraes, na Igreja Matriz de Casa Forte, no Recife. A data marca os aniversários das mortes dos dois políticos, que faleceram em 13 de agosto, com nove anos de diferença.

João esteve acompanhado da mãe, Renata Campos, do irmão, o deputado federal Pedro Campos (PSB), e dos demais familiares. Também participaram o prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), e o candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos).

A celebração também homenageou o jornalista Carlos Percol, os fotógrafos Alexandre Severo e Marcelo Lyra e o assessor político Pedrinho Valadares, mortos no acidente aéreo que vitimou Eduardo Campos.

Em publicação nas redes sociais, João afirmou:

“Hoje é um dia de saudade, porque tanto Arraes quanto Eduardo faleceram no mesmo dia 13 de agosto, com 9 anos de diferença. Então, é um dia que a gente tem muita saudade no coração, mas também lembra com muita alegria e com muita esperança da história deles.”

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Pedro Campos também publicou uma mensagem sobre a data:

“Memória, saudade e legado. Hoje é uma data que carrega muitas histórias, afetos e ensinamentos. Na missa em memória de Arraes e Eduardo, celebramos, sobretudo, a transformação que eles deixaram ao nosso povo.”

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