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Política | Notícia

Caiado diz que Brasil vive "democracia de ladrões" e mira Lula durante evento sobre transporte

Pré-candidato à Presidência acusa o governo federal de não enfrentar problemas estruturais do país

Por Larissa Aguiar Publicado em 13/08/2026 às 20:36 | Atualizado em 13/08/2026 às 21:07
Entrevista com Ronaldo Caiado, durante Seminário de Transporte Público, promovido pela Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano (NTU)
Entrevista com Ronaldo Caiado, durante Seminário de Transporte Público, promovido pela Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano (NTU) - Roberta Soares/JC

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O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), elevou o tom das críticas ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmou que o Brasil vive uma “cleptocracia”, definida por ele como uma “democracia de ladrões”. A declaração foi feita durante o Seminário de Transporte Público, promovido pela Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano (NTU).

Ao falar sobre a sucessão presidencial, Caiado afirmou que a disputa deverá ser travada principalmente em torno de questões éticas e atacou o que classificou como tolerância de setores da política com episódios de corrupção. “A discussão nossa será do ponto de vista moral”, declarou. Na sequência, endureceu a avaliação sobre o sistema político brasileiro: “Hoje, o sistema brasileiro é uma cleptocracia, tá certo? É uma democracia de ladrões”.

Caiado afirmou que parte do eleitorado petista teria incorporado a corrupção como um elemento tolerável da política, mas, ao ser questionado sobre os eleitores de Jair Bolsonaro, fez uma distinção entre o eleitor e o candidato. “Não estou falando eleitor, estou falando candidato”, disse. Segundo ele, o cidadão não pode ser responsabilizado quando não lhe são apresentadas alternativas políticas.

O governador também criticou a possibilidade de candidatos evitarem debates durante a campanha eleitoral. Para Caiado, candidatos que disputam eleições majoritárias deveriam ser obrigados a participar dos confrontos públicos. Ele defendeu, inclusive, que a legislação eleitoral estabeleça a possibilidade de cancelamento do registro de candidatura de quem se recusar a participar de debates.

Na avaliação do pré-candidato, a ausência de determinados nomes dos debates prejudicaria o eleitor e favoreceria uma antecipação da disputa que deveria ocorrer apenas no segundo turno. Caiado afirmou ainda que haveria uma tentativa de concentrar a eleição presidencial em apenas dois candidatos e citou a entrada do PSD na disputa como fator que, em sua avaliação, alterou esse cenário.

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O discurso de Caiado também passou pela estrutura do governo federal e pela segurança pública. Ao comentar a possibilidade de o ex-promotor Guilherme Gakiya assumir uma função na área, caso sua aposentadoria permita uma atuação política, o governador defendeu a criação de um Ministério da Segurança Pública com maior capacidade de integração de dados e de combate às organizações criminosas.

Caiado afirmou que pretende estruturar uma pasta com acesso integrado a informações da Receita Federal, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e dos órgãos de inteligência. Segundo ele, a integração seria necessária para enfrentar organizações criminosas como o Primeiro Comando da Capital (PCC). O pré-candidato classificou o modelo que pretende implantar como um “ministério que tem força real” e fez questão de diferenciá-lo do que chamou de um “Ministério fake”.

Embora o evento tenha como foco o transporte público, Caiado também aproveitou a discussão sobre o setor para apresentar críticas à política econômica do governo Lula. Ao tratar das dificuldades para a renovação da frota de ônibus, responsabilizou a taxa de juros pelo baixo nível de investimento e afirmou que o custo do crédito inviabiliza a expansão das empresas.

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