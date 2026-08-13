Caiado diz que Brasil vive "democracia de ladrões" e mira Lula durante evento sobre transporte

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O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), elevou o tom das críticas ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmou que o Brasil vive uma “cleptocracia”, definida por ele como uma “democracia de ladrões”. A declaração foi feita durante o Seminário de Transporte Público, promovido pela Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano (NTU).

Ao falar sobre a sucessão presidencial, Caiado afirmou que a disputa deverá ser travada principalmente em torno de questões éticas e atacou o que classificou como tolerância de setores da política com episódios de corrupção. “A discussão nossa será do ponto de vista moral”, declarou. Na sequência, endureceu a avaliação sobre o sistema político brasileiro: “Hoje, o sistema brasileiro é uma cleptocracia, tá certo? É uma democracia de ladrões”.

Caiado afirmou que parte do eleitorado petista teria incorporado a corrupção como um elemento tolerável da política, mas, ao ser questionado sobre os eleitores de Jair Bolsonaro, fez uma distinção entre o eleitor e o candidato. “Não estou falando eleitor, estou falando candidato”, disse. Segundo ele, o cidadão não pode ser responsabilizado quando não lhe são apresentadas alternativas políticas.

O governador também criticou a possibilidade de candidatos evitarem debates durante a campanha eleitoral. Para Caiado, candidatos que disputam eleições majoritárias deveriam ser obrigados a participar dos confrontos públicos. Ele defendeu, inclusive, que a legislação eleitoral estabeleça a possibilidade de cancelamento do registro de candidatura de quem se recusar a participar de debates.

Na avaliação do pré-candidato, a ausência de determinados nomes dos debates prejudicaria o eleitor e favoreceria uma antecipação da disputa que deveria ocorrer apenas no segundo turno. Caiado afirmou ainda que haveria uma tentativa de concentrar a eleição presidencial em apenas dois candidatos e citou a entrada do PSD na disputa como fator que, em sua avaliação, alterou esse cenário.

O discurso de Caiado também passou pela estrutura do governo federal e pela segurança pública. Ao comentar a possibilidade de o ex-promotor Guilherme Gakiya assumir uma função na área, caso sua aposentadoria permita uma atuação política, o governador defendeu a criação de um Ministério da Segurança Pública com maior capacidade de integração de dados e de combate às organizações criminosas.

Caiado afirmou que pretende estruturar uma pasta com acesso integrado a informações da Receita Federal, do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e dos órgãos de inteligência. Segundo ele, a integração seria necessária para enfrentar organizações criminosas como o Primeiro Comando da Capital (PCC). O pré-candidato classificou o modelo que pretende implantar como um “ministério que tem força real” e fez questão de diferenciá-lo do que chamou de um “Ministério fake”.

Embora o evento tenha como foco o transporte público, Caiado também aproveitou a discussão sobre o setor para apresentar críticas à política econômica do governo Lula. Ao tratar das dificuldades para a renovação da frota de ônibus, responsabilizou a taxa de juros pelo baixo nível de investimento e afirmou que o custo do crédito inviabiliza a expansão das empresas.