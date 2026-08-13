Após dias de impasses, Túlio Gadêlha anuncia suplentes para o Senado

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Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (13), o candidato ao Senado anunciou a suplência de Dulci Amorim e o cacique Marcelo Pankararu

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O candidato ao Senado Federal, Túlio Gadêlha (PSD), anunciou, nesta quinta-feira (13), os nomes que irão compor a chapa na disputa por uma das duas vagas de Pernambuco no Senado. A ex-deputada estadual e professora petrolinense Dulci Amorim (PSD) será a primeira suplente, enquanto o cacique Marcelo Pankararu (Avante), de Tacaratu, ocupará a segunda suplência.

Nos últimos dias, os bastidores da política pernambucana apontavam que a composição vinha sendo dada como André Teixeira (PSD) na primeira suplência e Dulci Amorim na segunda. Porém, o nome de André teria se tornado o principal impasse nas conversas sobre a chapa majoritária.

Na última terça-feira (11), Túlio teria dito que iria anunciar a suplência naquele dia, mas o evento foi adiado. Por fim, essas tratativas para resolver a situação levaram a uma reunião no Palácio do Campo das Princesas, na noite da última quarta (12).

Em coletiva de imprensa realizada na sede do PSD, o candidato ao Senado esclareceu o ocorrido, afirmando que a reunião com a governadora Raquel Lyra (PSD) foi esclarecedora para, finalmente, chegar a uma decisão.

"Eu conversei com a governadora e chegamos ao entendimento de que André vai cumprir uma função estratégica da coordenação de campanha dela. Será o coordenador regional da campanha da governadora Raquel Lyra", disse.



Quando perguntado sobre os rumores da suposta desistência da candidatura, Túlio ressalta que esse fato nunca foi colocado em questão.

"Nunca foi dito por mim. Muito pelo contrário. Após a reunião com a governadora, a gente saiu ainda mais estimulado por conseguir consolidar um grupo como esse", expôs.

A questão sobre o apoio de Fernando Dueire (PSD) à candidatura de Humberto Costa (PT) também foi levantada. Ao responder sobre o que achava da situação, o candidato afirmou que Dueire era uma das pessoas mais elegantes que ele já conheceu na política e que tinha certeza de que o caso foi pensado.

"Ele é um homem sexagenário que sabe o que está fazendo. Eu tenho uma admiração pelo mandato dele e pelo respeito que ele construiu em Pernambuco ao longo desses anos que exerceu o mandato de senador. Eu não vou julgar a postura dele de declarar apoio ao senador Humberto Costa. Muito pelo contrário, eu vou dizer que ele talvez esteja enxergando algo que eu não esteja. Mas, tenho o maior respeito por ele e tenho certeza de que essa decisão foi pensada", destacou.



Túlio Gadêlha ao lado dos suplentes Dulci Amorim e Cacique Marcelo Pankararu - Divulgação/AMARA

Suplência

Ao anunciar a composição, Túlio disse que pretende construir uma representação de Pernambuco no Senado em sintonia com as prioridades do estado e em parceria com a governadora Raquel Lyra, além de os dois suplentes ampliarem o diálogo com diferentes segmentos da população - evangélicos e povos indígenas.

"Essa é uma chapa que representa união, diversidade e compromisso com Pernambuco. Eu não serei um senador que vai esconder seus suplentes. Pelo contrário: tenho orgulho da trajetória, da história e da contribuição que Dulci e Marcelo podem dar ao nosso projeto. Eles chegam para fortalecer pautas que já defendemos no nosso mandato, como o fortalecimento da democracia, o desenvolvimento sustentável, a educação, o meio ambiente e a justiça social. É uma construção coletiva, uma caminhada de mãos dadas", afirmou.

Para Dulci Amorim, a composição representa também a oportunidade de ampliar a representação das mulheres e da educação no projeto.

"Esse trio vai contribuir muito para que Pernambuco continue crescendo e avançando. Estamos aqui para lutar por um estado cada vez melhor e para construir um mandato que não seja para poucos, mas para muitos pernambucanos", enfatizou.

O cacique Marcelo Pankararu ressaltou a importância da presença dos povos indígenas na construção política do estado.

"O que estamos fazendo aqui não é apenas uma suplência. É uma aliança e um reconhecimento de uma pauta que nosso futuro senador nunca deixou de defender: aqueles que mais precisam. É também o reconhecimento dos povos indígenas, dos povos de terreiro e dos quilombolas. Poucos tiveram a coragem de abrir esse espaço e reconhecer essa luta. Se Túlio fizer um chamado ao meu povo, estaremos sempre ao lado dele", ressaltou.

Túlio ainda destacou que a escolha dos suplentes está relacionada à construção de um projeto político baseado na participação e na diversidade, e que os dois levarão adiante pautas fundamentais para o estado de Pernambuco.

"Queremos um mandato aberto, democrático e conectado com as pessoas, que dialogue com todas as regiões e que seja parceiro do trabalho que vem sendo desenvolvido pela governadora Raquel Lyra. A nossa missão é levar para Brasília as prioridades do estado e construir soluções de forma coletiva", completou.