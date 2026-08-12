Túlio Gadelha reforça candidatura ao Senado: "fui escolhido pela governadora"

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Segundo informações de bastidores, Túlio Gadelha cogitou desistir da disputa para o Senado, mas voltou atrás. Suplentes seguem indefinidos

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O deputado federal Túlio Gadelha (PSD) reforçou sua candidatura ao Senado nas eleições deste ano em postagem publicada nesta quarta-feira (12) nas redes sociais. O parlamentar, que dividiu o palanque com a governadora Raquel Lyra (PSD) desde que se filiou ao mesmo partido da gestora, chegou a cogitar a desistência da disputa, segundo informações de bastidores divulgadas pelo colunista do JC Igor Maciel.

"Sou candidato ao Senado por Pernambuco. Me orgulho em dizer que dobrei minha votação na última eleição, tive a confiança 134.391 pernambucanos. Fui escolhido pela governadora Raquel e conto nesse projeto com mais de 100 prefeitos e prefeitas, que conhecem o meu trabalho e meus valores. O Senado nos espera!", ressaltou o candidato.

Apesar de seguir firme na disputa, Túlio ainda não definiu as suplências de sua candidatura. Entre os cotados está André Teixeira Filho - vice-presidente do PSD -, que também estava cogitado de assumir a primeira suplência de Eduardo da Fonte (PP) antes do mesmo ter recebido a indicação de Carlos Andrade Lima (UNIÃO) para a vaga.

Caso André Teixeira seja confirmado na composição, a segunda suplência deve ficar com a ex-deputada Dulce Amorim (PSD). Vale lembrar que o prazo para a oficialização das candidaturas se encerra no próximo sábado (15).

Adiamento de anúncio dos suplentes alimentou rumores

A dupla de suplentes para a candidatura de Túlio Gadelha ao Senado estava para ser anunciada na última terça-feira (11), sendo adiado para esta quarta (12) e, ainda assim, sem ter sido divulgada. A instabilidade da chapa se tornou uma questão no que poderia justificar a desistência do candidato.

Outro fator que justificaria esse abandono da disputa é o apoio de Fernando Dueire, do próprio PSD, à candidatura de Humberto Costa (PT), transferindo o apoio de algumas lideranças municipais ao petista.

Na contramão do que viria se tornar rumor, Gadelha passou o dia próximo à governadora, cumprindo agendas ao lado de toda chapa majoritária - composta por Raquel Lyra, Priscila Krause (PSD), Túlio e Eduardo da Fonte. Isso antes de partir ao Palácio do Campo das Princesas para lidar com uma reunião de emergência envolvendo lideranças da campanha.

O rumor da desistência de Túlio já estava sendo noticiado por alguns portais de cobertura política durante essa reunião, quando surgiu uma nova versão da história em que o candidato havia voltado atrás da decisão. A confirmação de que ele iria seguir na corrida pelo Senado veio apenas ao final do dia, com a postagem nas redes sociais.