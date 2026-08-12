TRE determina remoção de publicação feita com IA que associa Raquel Lyra a Flávio Bolsonaro
A decisão do desembargador Fernando Braga Damasceno entendeu que a postagem "atribui à candidata determinada proximidade e alinhamento político"
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Após ação apresentada pela coligação da governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), uma decisão do desembargador eleitoral Fernando Braga Damasceno, do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) determinou a remoção imediata de uma postagem feita pelo perfil @juventudejoaocampos simulando uma foto do candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL), ao lado da candidata, com a frase: "em Pernambuco, o bolsonarismo é roxo".
Nos discursos, Raquel tem adotado uma posição de neutralidade na disputa presidencial.
A decisão do desembargador eleitoral Fernando Braga Damasceno entendeu que a postagem "atribui à candidata determinada proximidade e alinhamento político", além de questionar a utilização de inteligência artificial sem sinalização de que trata-se de conteúdo manipulado por IA, descumprindo a determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para estas eleições.
O magistrado também determinou que o Instagram informe quem é o responsável pela página, para que esta pessoa se apresente à justiça.