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Política | Notícia

TRE determina remoção de publicação feita com IA que associa Raquel Lyra a Flávio Bolsonaro

A decisão do desembargador Fernando Braga Damasceno entendeu que a postagem "atribui à candidata determinada proximidade e alinhamento político"

Por Alice Lins Publicado em 12/08/2026 às 18:28 | Atualizado em 12/08/2026 às 18:32
Raquel Lyra (PSD), governadora de Pernambuco
Raquel Lyra (PSD), governadora de Pernambuco - Jailton Jr

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Após ação apresentada pela coligação da governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), uma decisão do desembargador eleitoral Fernando Braga Damasceno, do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) determinou a remoção imediata de uma postagem feita pelo perfil @juventudejoaocampos simulando uma foto do candidato à presidência, Flávio Bolsonaro (PL), ao lado da candidata, com a frase: "em Pernambuco, o bolsonarismo é roxo".

Nos discursos, Raquel tem adotado uma posição de neutralidade na disputa presidencial.

A decisão do desembargador eleitoral Fernando Braga Damasceno entendeu que a postagem "atribui à candidata determinada proximidade e alinhamento político", além de questionar a utilização de inteligência artificial sem sinalização de que trata-se de conteúdo manipulado por IA, descumprindo a determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para estas eleições.

O magistrado também determinou que o Instagram informe quem é o responsável pela página, para que esta pessoa se apresente à justiça.

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo, produção de TV,

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