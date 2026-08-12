Sociedade Interamericana de Imprensa alerta para risco ao sigilo de fonte após decisão de Alexandre de Moraes
A entidade classificou a quebra do sigilo profissional como uma ameaça ao exercício do jornalismo e alertou para o risco de criação de um precedente
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A Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP) manifestou preocupação com medidas judiciais que levaram à identificação de uma fonte do jornalista Luís Pablo Conceição Almeida, responsável pelo Blog do Luís Pablo, no Maranhão. A entidade classificou a quebra do sigilo profissional como uma ameaça ao exercício do jornalismo e alertou para o risco de criação de um precedente com impactos sobre a liberdade de imprensa no Brasil.
A reação ocorre após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou, na terça-feira (11), buscas e apreensões contra o ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão Raimundo Cutrim. Segundo a defesa de Cutrim, a medida teve como base a análise de equipamentos eletrônicos apreendidos de Luís Pablo durante uma operação realizada em março.
A operação anterior também atingiu o advogado do jornalista. A partir da análise do material apreendido, a Polícia Federal teria identificado Cutrim como uma das fontes de informações utilizadas pelo jornalista. As medidas estão inseridas em uma investigação relacionada a reportagens publicadas pelo blog sobre o suposto uso de veículos oficiais do Tribunal de Justiça do Maranhão pelo ministro Flávio Dino, do STF, e por familiares.
As acusações sobre o eventual uso irregular dos veículos e as circunstâncias envolvendo a obtenção e a divulgação das informações ainda são objeto de investigação. A decisão judicial, provocou reação de entidades ligadas à defesa da liberdade de imprensa, que apontam riscos decorrentes da utilização de equipamentos de jornalistas para chegar à identidade de fontes.
Para o presidente da SIP, Pierre Manigault, a situação é especialmente grave porque a identificação da fonte teria ocorrido a partir da análise de dispositivos apreendidos de um jornalista. Segundo ele, a proteção das fontes não representa um privilégio profissional, mas uma garantia necessária para que cidadãos possam fornecer informações de interesse público sem receio de represálias.
A presidente da Comissão de Liberdade de Imprensa e Informação da SIP, Martha Ramos, também criticou a medida. Ela afirmou que o sigilo das fontes é uma ferramenta essencial para o jornalismo e advertiu que a possibilidade de identificação de informantes a partir de equipamentos jornalísticos pode produzir efeitos sobre a atividade investigativa em toda a imprensa.
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No Brasil, o sigilo da fonte é assegurado pela Constituição Federal, que garante aos profissionais de comunicação o direito de preservar a identidade de quem fornece informações.
A entidade sustenta que ações estatais capazes de comprometer a confidencialidade das fontes precisam ser analisadas com rigor devido às possíveis consequências para a liberdade de imprensa. A avaliação é de que, sem a garantia de anonimato, fontes podem deixar de colaborar com jornalistas e dificultar a apuração de informações de interesse público.
No âmbito nacional, a Associação Nacional de Jornais (ANJ), a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) e a Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER) também classificaram a decisão como preocupante. Em comunicado conjunto, as entidades afirmaram que a proteção constitucional do sigilo da fonte deve ser preservada independentemente do meio de comunicação ou da linha editorial adotada.