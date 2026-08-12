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Política | Notícia

Sistema Jornal do Commercio realiza cobertura das Eleições 2026 com debate e sabatinas em Pernambuco

Programação reúne candidatos ao Governo de Pernambuco e ao Senado em entrevistas transmitidas pela TV, rádio, portal e plataformas digitais

Por Alice Lins Publicado em 14/08/2026 às 15:09
Fachada da sede do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC)
Fachada da sede do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) - JAILTON JR./JC IMAGEM

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O Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) prepara uma programação especial para a cobertura das eleições de 2026 em Pernambuco. A agenda abre a cobertura eleitoral na imprensa do Estado e reúne sabatinas e debate com os candidatos ao Governo de Pernambuco e entrevistas com os postulantes ao Senado, em uma estratégia multiplataforma que envolve rádio, televisão, portal e redes sociais.

A programação começa em agosto e se estende até o final da campanha, com o debate para o governo marcado para 1º de outubro. Essa iniciativa integra a tradição do SJCC de acompanhar as eleições desde o período pré-eleitoral até a apuração dos votos.

Para o diretor de Jornalismo do sistema, Laurindo Ferreira, a atuação integrada dos veículos permite que o eleitor acompanhe a disputa por diferentes formatos e tenha acesso às propostas dos candidatos ao longo de todo o processo eleitoral.

"A cobertura das eleições é uma das marcas fortes do SJCC, uma tradição nossa. Com destaques para as sabatinas e debates, mas não só. Estamos, desde o período pré-eleitoral, acompanhando toda movimentação política, em todos os nossos veículos - rádio, televisão, jornal, portal - em todas as nossas plataformas até a apuração dos votos", afirma.

A estratégia também visa reforçar o papel do grupo na cobertura política pernambucana, especialmente em um ano marcado pela disputa pelo Governo do Estado e pelas duas vagas ao Senado.

"Somos o maior ecossistema de comunicação do Nordeste, claro, com relevância indiscutível em Pernambuco e isso aumenta nossa responsabilidade e compromisso", ressalta Laurindo.

JAILTON JR./JC IMAGEM
Fachada da sede do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) - JAILTON JR./JC IMAGEM

Debate

O SJCC também prepara um debate entre os candidatos ao governo de Pernambuco. O encontro vai acontecer no dia 1º de outubro, mais próximo do primeiro turno das eleições.

A proposta é levar os candidatos a um espaço de confronto de ideias e apresentação de propostas no final da disputa pelo Palácio do Campo das Princesas.

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O debate terá transmissão pela TV Jornal, com integração às demais plataformas do sistema, seguindo a proposta de ampliar o alcance da cobertura eleitoral.

Sabatinas

Enquanto os debates ficam para o final da campanha, as sabatinas com os candidatos ao Governo de Pernambuco começam já nesta semana. As entrevistas promovidas pelo SJCC acontecem entre os dias 17 e 20, sempre das 11h às 12h, com transmissão pela TV e Rádio Jornal para todo o Estado. O conteúdo também será integrado às demais plataformas do sistema.

A ordem das entrevistas foi definida por sorteio realizado na presença dos representantes das candidaturas. O primeiro será João Campos (PSB), nesta segunda-feira (17). No dia seguinte, terça-feira (18), será a vez de Ivan Moraes (PSOL). A governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), participa na quinta (20).

As sabatinas terão duração de uma hora e serão conduzidas pelos jornalistas Natália Ribeiro, Igor Maciel e Fernando Castilho.

Senado

A cobertura também contempla a disputa pelas duas vagas de Pernambuco no Senado Federal. Os candidatos serão entrevistados pelo SJCC no programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, das 9h às 9h30, com transmissão nas plataformas digitais.

A rodada começa em 24 de agosto e segue até 1º de setembro, com sete candidatos:

  • 24/08 (segunda-feira): Eduardo da Fonte (PP);
  • 25/08 (terça-feira): Carlos Sant’Anna (Novo);
  • 26/08 (quarta-feira): Marília Arraes (PDT);
  • 27/08 (quinta-feira): Humberto Costa (PT);
  • 28/08 (sexta-feira): Túlio Gadêlha (PSD);
  • 31/08 (segunda-feira): Mendonça Filho (PL);
  • 01/09 (terça-feira): Paulo Rubem (Rede).

Encontre seu candidato

Em 2026, os eleitores pernambucanos irão escolher governador, dois representantes para o Senado, o presidente da República e deputados federal e estadual. Para facilitar na busca por informações dos postulantes aos cargos, o JCPE disponibilizou um site para a consulta.

Basta acessar https://jc.uol.com.br/eleicoes e pesquisar por nome ou usar os filtros para consultar candidatos por estado, cargo e partido em todo o Brasil, com os dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo, produção de TV,

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