Raquel faz primeira agenda com chapa completa em vistoria de obras

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A agenda ocorre após semanas de indefinições na montagem da chapa, em relação à escolha dos nomes dos dois candidatos para o Senado.

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A governadora Raquel Lyra (PSD) cumpriu, nesta quarta-feira (12), a primeira agenda pública ao lado da chapa majoritária. Acompanhada da vice-governadora Priscila Krause (PSD) e dos candidatos ao Senado Eduardo da Fonte (PP) e Túlio Gadêlha (PSD), Raquel realizou vistorias em obras no Recife.



A agenda ocorre após semanas de indefinições na montagem da chapa, em relação à escolha dos candidatos ao Senado. A presença dos quatro integrantes no mesmo compromisso público reforça a tentativa de demonstrar unidade na composição para a disputa eleitoral.



Por ser candidata à reeleição, Raquel está impedida pela legislação eleitoral de inaugurar obras durante o período eleitoral, mas pode realizar vistorias e acompanhar o andamento das intervenções.



O grupo esteve na antiga Fábrica Tacaruna e no Espaço Ciência, equipamentos que passam por obras de revitalização.



A intervenção prevê a recuperação da estrutura física do prédio, com preservação das características históricas e adaptação para abrigar o Centro de Formação dos Profissionais da Educação de Pernambuco (Ceforpe). As obras têm prazo de execução de 18 meses e previsão de conclusão para setembro de 2027.



Suplências ainda são alvo de impasse



Apesar da demonstração pública de unidade, a composição da chapa ainda tem pendências a serem resolvidas. Raquel busca definir as suplências das duas candidaturas ao Senado.



O principal ponto de impasse envolve o ex-secretário André Teixeira, que vem sendo cotado para ocupar a primeira suplência de Túlio Gadêlha. Na composição, a segunda suplência deve ficar com Dulce Amorim (PSD).

Já a candidatura de Eduardo da Fonte tem Carlos Andrade Lima (UNIÃO), indicado por Miguel Coelho (UNIÃO), e Jane Santos (PP) como suplentes.