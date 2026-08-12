João Campos intensifica agendas com prefeitos e busca expandir alianças no interior

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O ex-prefeito do Recife e candidato ao governo usou as redes sociais para mostrar articulação política e apoio em cidades estratégicas

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O candidato do PSB ao Governo de Pernambuco, João Campos, intensificou a articulação com prefeitos pernambucanos nesta quarta-feira (12), em uma sequência de encontros e manifestações nas redes sociais com gestores de diferentes regiões do Estado.

Ao longo do dia, o socialista destacou a parceria com Paulo Roberto (MDB), de Vitória de Santo Antão; Eduardo Lira (UNIÃO), de Cupira; Sivaldo Albino (PSB), de Garanhuns; e Flávio Gadelha (PSB), de Abreu e Lima.

As agendas reforçam uma estratégia que ganhou força com a chegada do início oficial da campanha: aproximar a candidatura das administrações municipais e mostrar a presença de aliados em diferentes regiões de Pernambuco.

A intensificação da agenda municipal acontece após o encerramento das convenções partidárias e a definição das alianças para a eleição. João chega à disputa com uma frente partidária ampla e com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto a governadora Raquel Lyra (PSD), candidata à reeleição, consolidou uma rede expressiva de apoio entre prefeitos pernambucanos.

Levantamento citado pelo Jornal do Commercio aponta que Raquel conta atualmente com o apoio de 145 dos 184 prefeitos de Pernambuco, enquanto 39 gestores estão no campo de João. A diferença coloca a presença municipal como um dos principais pontos de disputa entre as duas candidaturas.

Apesar da desvantagem numérica entre os prefeitos, João busca fortalecer a presença nos municípios por meio de uma agenda que combina encontros políticos, anúncios e visitas a gestores aliados. A estratégia também permite ao candidato associar a campanha à atuação de prefeitos que integram a base e ampliar a circulação do discurso da Frente Popular pelo interior.

João Campos encerra o dia com agenda em Paulista

Ao final da noite desta quarta-feira, João Campos esteve em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, onde voltou a se reunir com lideranças locais e reforçou o discurso de construção de um projeto para Pernambuco.

Nas redes sociais, o candidato destacou a relação com a cidade e afirmou que pretende manter a proximidade com a população durante a campanha.

"Sempre muito bom estar aqui, encontrar vocês, ouvir de perto e conversar sobre o futuro do nosso estado. Vamos juntos!", escreveu João.

A agenda em Paulista encerrou um dia marcado pela presença de João ao lado de prefeitos de diferentes regiões, em um movimento que reforça a tentativa do socialista de ampliar a articulação municipal e transformar os apoios políticos já consolidados em presença efetiva durante a campanha eleitoral.