Haddad relata abordagem policial 'fora do padrão' e perseguição a motorista após evento na última terça

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ele disse ter tomado conhecimento do ocorrido nesta quarta. Em conversa com jornalistas, Haddad preferiu preservar a identidade do motorista

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O ex-ministro da Fazenda e candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), afirmou que seu motorista foi alvo de abordagem "fora do padrão" e de perseguição pela Polícia Militar (PM), na noite de terça-feira, 11.

Segundo Haddad, os fatos aconteceram depois de o funcionário deixá-lo em casa, na zona sul de São Paulo. Ele ainda disse ter tomado conhecimento do ocorrido nesta quarta-feira, 12. Em conversa com jornalistas, o candidato ao governo preferiu preservar a identidade do motorista. "Estava abalado até hoje de manhã."

Questionada pelo Estadão sobre a abordagem e o ocorrido, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ainda não se manifestou. O espaço está aberto.

O ex-ministro retornava de um compromisso na Faculdade do Largo São Francisco, na capital paulista. "Meu motorista foi acompanhado de uma forma estranha." O candidato afirmou que a viatura da PM "emparelhou" e "ficou colada" na traseira do veículo conduzido pelo funcionário. Ainda no percurso, o motorista entrou no estacionamento de um hotel.

Segundo os relatos, os policiais direcionaram lanternas para iluminar o interior do carro, depois que Haddad já tinha deixado o veículo. A partir dali, o condutor percebeu estar sendo seguido pela viatura da PM. "Uma coisa é pedir para parar, pedir documento. Mas não foi isso."

O ex-ministro da Fazenda afirmou ter levado a público o acontecido por zelo, por considerar a abordagem policial excessiva. Mesmo assim, disse estar pressupondo boa-fé por parte dos agentes de segurança. "Às vezes confundiu a placa do carro, estava procurando um suspeito... Qualquer coisa é possível."

O motorista contatou o advogado Hélio Silveira para relatar os fatos e pedir orientações. De acordo com o candidato do PT, as informações foram levadas ao governo do Estado para que sejam apuradas pelas autoridades competentes. "Se eu não dou a público amanhã pode acontecer alguma coisa e não tem por onde começar a investigar", disse Haddad.



Governo de SP diz que vai apurar perseguição



O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Segurança Pública, afirmou nesta quarta-feira que vai investigar a possível perseguição ao motorista de Fernando Haddad.

Em nota, a Secretaria afirmou que pediu a identificação das equipes que estiveram nas imediações da casa do ex-ministro, na zona sul da capital paulista.

De acordo com o órgão, o secretário Osvaldo Nico Gonçalves entrou em contato com o candidato do PT e pediu informações sobre o trajeto que possam ajudar na apuração do caso. A nota da Secretaria de Segurança Pública concluiu dizendo que desvios de conduta serão apurados.