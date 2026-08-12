Haddad relata abordagem policial 'fora do padrão' e perseguição a motorista após evento na última terça
Ele disse ter tomado conhecimento do ocorrido nesta quarta. Em conversa com jornalistas, Haddad preferiu preservar a identidade do motorista
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O ex-ministro da Fazenda e candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), afirmou que seu motorista foi alvo de abordagem "fora do padrão" e de perseguição pela Polícia Militar (PM), na noite de terça-feira, 11.
Segundo Haddad, os fatos aconteceram depois de o funcionário deixá-lo em casa, na zona sul de São Paulo. Ele ainda disse ter tomado conhecimento do ocorrido nesta quarta-feira, 12. Em conversa com jornalistas, o candidato ao governo preferiu preservar a identidade do motorista. "Estava abalado até hoje de manhã."
Questionada pelo Estadão sobre a abordagem e o ocorrido, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ainda não se manifestou. O espaço está aberto.
O ex-ministro retornava de um compromisso na Faculdade do Largo São Francisco, na capital paulista. "Meu motorista foi acompanhado de uma forma estranha." O candidato afirmou que a viatura da PM "emparelhou" e "ficou colada" na traseira do veículo conduzido pelo funcionário. Ainda no percurso, o motorista entrou no estacionamento de um hotel.
Segundo os relatos, os policiais direcionaram lanternas para iluminar o interior do carro, depois que Haddad já tinha deixado o veículo. A partir dali, o condutor percebeu estar sendo seguido pela viatura da PM. "Uma coisa é pedir para parar, pedir documento. Mas não foi isso."
O ex-ministro da Fazenda afirmou ter levado a público o acontecido por zelo, por considerar a abordagem policial excessiva. Mesmo assim, disse estar pressupondo boa-fé por parte dos agentes de segurança. "Às vezes confundiu a placa do carro, estava procurando um suspeito... Qualquer coisa é possível."
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O motorista contatou o advogado Hélio Silveira para relatar os fatos e pedir orientações. De acordo com o candidato do PT, as informações foram levadas ao governo do Estado para que sejam apuradas pelas autoridades competentes. "Se eu não dou a público amanhã pode acontecer alguma coisa e não tem por onde começar a investigar", disse Haddad.
Governo de SP diz que vai apurar perseguição
O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Segurança Pública, afirmou nesta quarta-feira que vai investigar a possível perseguição ao motorista de Fernando Haddad.
Em nota, a Secretaria afirmou que pediu a identificação das equipes que estiveram nas imediações da casa do ex-ministro, na zona sul da capital paulista.
De acordo com o órgão, o secretário Osvaldo Nico Gonçalves entrou em contato com o candidato do PT e pediu informações sobre o trajeto que possam ajudar na apuração do caso. A nota da Secretaria de Segurança Pública concluiu dizendo que desvios de conduta serão apurados.