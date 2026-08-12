fechar
Política | Notícia

Grupo de Miguel Coelho indica suplente e fecha apoio "irrestrito" a Eduardo da Fonte ao Senado

A indicação do ex-prefeito de Petrolina sela a aproximação entre os Coelhos e Eduardo da Fonte na disputa pelo Senado em Pernambuco

Por Alice Lins Publicado em 12/08/2026 às 21:55 | Atualizado em 12/08/2026 às 22:22
Carlos Andrade Lima será primeiro suplente de Eduaro da Fonte na disputa ao Senado
Carlos Andrade Lima será primeiro suplente de Eduaro da Fonte na disputa ao Senado - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O ex-prefeito de Petrolina e candidato a deputado federal Miguel Coelho (União Brasil) indicou, nesta quarta-feira (12), o advogado Carlos Andrade Lima, secretário-geral do União Brasil em Pernambuco, para ocupar a primeira suplência de Eduardo da Fonte (PP) na disputa pelo Senado Federal.

Anteriormente, Miguel já havia também indicado apoio à candidatura de Mendonça Filho (PL), fora da chapa oficial da governadora Raquel Lyra.

Esse movimento reforça o momento de reorganização das forças políticas de Pernambuco para as eleições de 2026. O gesto, além de marcar a reaproximação entre os dois, também amplia o palanque de Eduardo da Fonte e fortalece a articulação em torno da candidatura ao Senado.

A indicação ocorre após meses de disputa entre os nomes pela segunda vaga ao Senado na chapa da governadora Raquel Lyra (PSD). Os dois eram pré-candidatos ao posto e integram a Federação União Progressista, formada pelos partidos União Brasil e Partido Progressista.

Miguel chegou a manter a pré-candidatura mesmo com o Progressistas defendendo o nome de Eduardo da Fonte. Em julho, o próprio Miguel afirmou que Raquel havia oferecido a vaga a Eduardo em duas ocasiões, mas que o deputado teria recusado. Naquele momento, a disputa ainda estava aberta e o ex-prefeito de Petrolina dizia defender a manutenção de diferentes candidaturas dentro da base governista.

O impasse terminou no início de agosto, quando Raquel Lyra optou por Eduardo da Fonte para a vaga. Miguel, então, retirou a pré-candidatura ao Senado e anunciou que disputaria uma vaga de deputado federal. Segundo ele, a decisão foi tomada em conjunto com a governadora para preservar a unidade da base e o projeto de reeleição de Raquel.

Indicação à suplência

Carlos Andrade Lima foi secretário de Desenvolvimento Econômico do Recife durante a gestão do ex-prefeito João Campos (PSB), após ser indicado por Miguel Coelho para ocupar a pasta. Antes disso, Carlos disputou o Senado Federal em 2022 na chapa encabeçada por Miguel na disputa pelo Governo de Pernambuco.

Em 2026, com a aproximação do União Brasil com a governadora Raquel Lyra (PSD), o partido rompeu com a gestão de João Campos. Carlos Andrade Lima deixou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e passou a acompanhar o novo alinhamento político do grupo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Agora, a indicação para a primeira suplência de Eduardo da Fonte representa um novo capítulo entre os grupos. A composição da chapa também terá a Irmã Jane, liderança com influência no segmento evangélico de Pernambuco, como segunda suplente. A formação conta com o apoio da governadora Raquel Lyra.

Além da indicação de Carlos Andrade Lima, Miguel Coelho e o deputado federal Fernando Filho declararam apoio à candidatura de Eduardo da Fonte ao Senado.

"É uma alegria indicar Carlos Andrade Lima para a primeira suplência e declarar nosso apoio à candidatura de Eduardo da Fonte para o Senado. Estamos unidos e empenhados nesse projeto, somando forças para eleger Eduardo e trabalhar por um Pernambuco com mais representatividade no Senado", afirmou Miguel Coelho.

Leia também

Milei, Trump, Maduro e mais, como a pressão externa impacta a eleição brasileira
Eleições 2026

Milei, Trump, Maduro e mais, como a pressão externa impacta a eleição brasileira
Relação entre Lula e Alcolumbre 'está destravada', diz José Guimarães após reunião
ELEIÇÕES 2026

Relação entre Lula e Alcolumbre 'está destravada', diz José Guimarães após reunião

Compartilhe

Tags

Imagem de Alice Lins

Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo, produção de TV,

Siga Alice Lins