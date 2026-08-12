Grupo de Miguel Coelho indica suplente e fecha apoio "irrestrito" a Eduardo da Fonte ao Senado

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A indicação do ex-prefeito de Petrolina sela a aproximação entre os Coelhos e Eduardo da Fonte na disputa pelo Senado em Pernambuco

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O ex-prefeito de Petrolina e candidato a deputado federal Miguel Coelho (União Brasil) indicou, nesta quarta-feira (12), o advogado Carlos Andrade Lima, secretário-geral do União Brasil em Pernambuco, para ocupar a primeira suplência de Eduardo da Fonte (PP) na disputa pelo Senado Federal.

Anteriormente, Miguel já havia também indicado apoio à candidatura de Mendonça Filho (PL), fora da chapa oficial da governadora Raquel Lyra.

Esse movimento reforça o momento de reorganização das forças políticas de Pernambuco para as eleições de 2026. O gesto, além de marcar a reaproximação entre os dois, também amplia o palanque de Eduardo da Fonte e fortalece a articulação em torno da candidatura ao Senado.

A indicação ocorre após meses de disputa entre os nomes pela segunda vaga ao Senado na chapa da governadora Raquel Lyra (PSD). Os dois eram pré-candidatos ao posto e integram a Federação União Progressista, formada pelos partidos União Brasil e Partido Progressista.

Miguel chegou a manter a pré-candidatura mesmo com o Progressistas defendendo o nome de Eduardo da Fonte. Em julho, o próprio Miguel afirmou que Raquel havia oferecido a vaga a Eduardo em duas ocasiões, mas que o deputado teria recusado. Naquele momento, a disputa ainda estava aberta e o ex-prefeito de Petrolina dizia defender a manutenção de diferentes candidaturas dentro da base governista.

O impasse terminou no início de agosto, quando Raquel Lyra optou por Eduardo da Fonte para a vaga. Miguel, então, retirou a pré-candidatura ao Senado e anunciou que disputaria uma vaga de deputado federal. Segundo ele, a decisão foi tomada em conjunto com a governadora para preservar a unidade da base e o projeto de reeleição de Raquel.

Indicação à suplência

Carlos Andrade Lima foi secretário de Desenvolvimento Econômico do Recife durante a gestão do ex-prefeito João Campos (PSB), após ser indicado por Miguel Coelho para ocupar a pasta. Antes disso, Carlos disputou o Senado Federal em 2022 na chapa encabeçada por Miguel na disputa pelo Governo de Pernambuco.

Em 2026, com a aproximação do União Brasil com a governadora Raquel Lyra (PSD), o partido rompeu com a gestão de João Campos. Carlos Andrade Lima deixou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e passou a acompanhar o novo alinhamento político do grupo.

Agora, a indicação para a primeira suplência de Eduardo da Fonte representa um novo capítulo entre os grupos. A composição da chapa também terá a Irmã Jane, liderança com influência no segmento evangélico de Pernambuco, como segunda suplente. A formação conta com o apoio da governadora Raquel Lyra.

Além da indicação de Carlos Andrade Lima, Miguel Coelho e o deputado federal Fernando Filho declararam apoio à candidatura de Eduardo da Fonte ao Senado.

"É uma alegria indicar Carlos Andrade Lima para a primeira suplência e declarar nosso apoio à candidatura de Eduardo da Fonte para o Senado. Estamos unidos e empenhados nesse projeto, somando forças para eleger Eduardo e trabalhar por um Pernambuco com mais representatividade no Senado", afirmou Miguel Coelho.