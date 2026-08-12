Flávio Bolsonaro apresenta plano de governo para o Nordeste, reduto eleitoral de Lula; veja propostas

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No "Plano Para o Brasil Vencer o Atraso", o candidato inclui a previsão de uma rede ferroviária interestadual e ações de qualificação profissional.

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Candidato à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL) apresentou suas propostas para a região Nordeste dentro do plano de governo de sua candidatura, intitulado “Plano Para o Brasil Vencer o Atraso”. Entre as medidas estão a criação de uma malha ferroviária de passageiros entre as capitais da região, habitação, saneamento e a conclusão de obras hídricas, além de ações voltadas à qualificação profissional de beneficiários de programas sociais.



A região tem peso estratégico na disputa presidencial. No segundo turno das eleições de 2022, o Nordeste foi a região onde o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve a maior votação proporcional, com 69,34% do eleitorado da região, enquanto o então presidente Jair Bolsonaro, que buscava a reeleição, obteve 30,66%.

Trem do Nordeste



Para o Nordeste, Flávio Bolsonaro propõe uma rede ferroviária de passageiros entre as capitais nordestinas. A ideia é incluir o projeto na política nacional de investimentos em ferrovias, com possibilidade de uso de concessões, parcerias e financiamento.



Moradia e saneamento



Na habitação, Flávio propõe retomar o Casa Verde e Amarela, com meta de 2,5 milhões de moradias em todo o país. A proposta inclui também regularização fundiária, urbanização e obras de infraestrutura.



Na área de saneamento, o plano prevê ampliar investimentos em abastecimento de água e esgotamento sanitário, com ações voltadas também para áreas rurais. Entre as metas está garantir acesso à água em escolas públicas.



Obras hídricas



Se eleito, Flávio também se propõe a concluir os ramais do Apodi e do Salgado e executar a Adutora do Seridó, o Canal do Xingó, o Ramal do Piancó e os Canais do Sertão Baiano, Piauiense e Alagoano. O plano também inclui obras no CAC e a duplicação do Eixão das Águas, no Ceará.



A proposta prevê ainda ampliar reservatórios, barragens e canais, além de criar estruturas para prevenção de secas, enchentes e deslizamentos.

Na agricultura, o candidato propõe criar polos de irrigação no Matopiba e no semiárido, simplificar as outorgas para uso da água e ampliar o uso de água de reúso durante estiagens.



Programas sociais



O candidato apresenta a ideia de manter os programas sociais e criar mecanismos para facilitar a entrada dos beneficiários no mercado de trabalho. A proposta prevê prioridade em ações de primeiro emprego, qualificação e intermediação de mão de obra.



Pelo plano, quem deixar o benefício para assumir um emprego e perder a vaga poderá voltar a recebê-lo, caso continue dentro dos critérios do programa e após o período de seguro-desemprego.



A proposta também prevê ampliar a atuação da Caixa na oferta de microcrédito, financiamento habitacional, educação financeira e apoio a pequenos negócios.



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