Caiado diz que Bolsonaro perdeu reeleição em 2022 por falta de entregas

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Ele diz que Jair Bolsonaro perdeu a reeleição em 2022 por falta de entregas e criticou o que chamou de "populismo desenfreado" na América Latina

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O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou nesta quarta-feira, 12, que o ex-presidente Jair Bolsonaro perdeu a reeleição em 2022 por falta de entregas e criticou o que chamou de "populismo desenfreado" na América Latina, ao voltar a atacar políticas de transferência de renda associadas ao PT.

Caiado participou de um almoço com empresários promovido pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) no Clube Atlético Monte Líbano, na capital paulista. O seu candidato a vice e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, também compareceu ao evento. A cerimônia reuniu cerca de mil convidados.

Ao comentar o desempenho eleitoral do ex-presidente, Caiado afirmou que o resultado de 2022 foi um recado do eleitor. "São cinco mandatos diferentes. Um mandato do PSL, que perdeu na sucessão. Então, a reeleição. Então, mostra que quem não entrega, não tem voto", disse.

Em seguida, o ex-governador de Goiás contrapôs a própria trajetória eleitoral, citando as duas eleições que venceu no primeiro turno como demonstração de que gestores que entregam resultados são reconhecidos pela população.

Na avaliação do presidenciável, o populismo na América Latina cria relações de dependência entre eleitores e políticas de benefícios, dinâmica que atribuiu ao PT e que, segundo ele, retira dos cidadãos a "capacidade de iniciativa própria".

Caiado também elevou o tom sobre as contas públicas e disse ver um quadro mais delicado do que o enfrentado na crise de meados da década passada. "O quadro fiscal hoje é mais grave que aquele que entramos em 2015", afirmou, criticando a condução econômica da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Ele disse ainda que seu plano de governo será entregue nesta sexta-feira, 14. Pela legislação eleitoral, o documento deve ser apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) junto com o pedido de registro da candidatura até o próximo dia 15, sábado.