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Política | Notícia

Alcolumbre sobre encontro com Lula: Não falamos nada do passado; diálogo foi restabelecido

O presidente do Senado Federal afirmou que o encontro teve apenas caráter "institucional" e que não foi falado sobre assuntos do passado

Por Estadão Conteúdo Publicado em 12/08/2026 às 19:16
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Ricardo Stucker

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O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou que o encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve caráter "institucional" e que não houve conversas sobre assuntos "do passado". As declarações ocorreram à imprensa, nesta quarta-feira, 12, horas após uma reunião com Lula no Palácio da Alvorada, em Brasília.

"Foi uma reunião institucional. Muito boa inclusive", disse Alcolumbre. Perguntado se a reunião tratou da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF), o senador respondeu: "Nós conversamos da relação institucional do futuro, não falamos nada do passado".

Alcolumbre disse ainda que "não tem calendário", ao ser questionado sobre a votação do fim da escala 6x1. "Teve uma reunião institucional muito importante para a democracia, porque o presidente do Congresso precisa ter o diálogo aberto com o presidente do Brasil, e esse diálogo foi restabelecido", declarou.

Ele acrescentou: "Tanto que já tivemos duas reuniões, todas muito boas e produtivas, pensando no Brasil. Esse é o meu papel, e eu creio que é o dele também".

 

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