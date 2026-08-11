"Vamos aguardar": Messias evita comentar articulação para o STF e diz que decisão cabe a Lula

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Advogado-geral da União foi homenageado nesta terça-feira (11) pela Faculdade de Direito do Recife e por instituições jurídicas de Pernambuco

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O advogado-geral da União, Jorge Messias, voltou a ser citado nas articulações em torno de uma possível indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF), mas adotou cautela ao comentar a possibilidade durante passagem pelo Recife nesta terça-feira (11). Homenageado pela Faculdade de Direito do Recife (FDR) e por instituições jurídicas de Pernambuco, Messias afirmou que a escolha para a Corte é uma prerrogativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e evitou antecipar qualquer movimento. “Essas questões estão hoje sendo discutidas diretamente pelo presidente Lula e vamos aguardar”, declarou.



O ministro lembrou que já teve seu nome indicado anteriormente por Lula para uma vaga no Supremo e ressaltou que nunca pautou sua trajetória pela expectativa de ocupar determinado cargo público. “Eu nunca fiz planos exatamente para ocupação de qualquer tipo de cargo público”, afirmou.



Apesar da cautela, Messias reconheceu o peso de uma eventual chegada ao Supremo. “O que eu acho é que a honraria de servir ao país na condição de ministro do Supremo Tribunal Federal é uma honraria única”, disse. A declaração mantém o tom institucional adotado pelo ministro ao tratar de uma possibilidade que depende exclusivamente de uma decisão presidencial.



Ex-aluno da Faculdade de Direito do Recife, ele recebeu a Medalha do Mérito da FDR, além de outras honrarias concedidas por instituições do Judiciário e da advocacia pernambucana. A solenidade integra a programação comemorativa dos 199 anos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e da Faculdade de Direito do Recife.



Além da FDR, Messias foi homenageado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6), Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco (OAB-PE), Instituto dos Advogados de Pernambuco (IAP), Academia Brasileira de Direito do Trabalho (ABDT) e Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE).



Ao retornar à instituição onde se formou em Direito, em 2003, Messias atribuiu as homenagens não apenas à própria trajetória, mas aos valores construídos coletivamente durante sua formação. “Não me sinto homenageado pelo trabalho individual, mas pelo trabalho coletivo que nós desenvolvemos a partir dos valores e princípios que aprendemos aqui nas bancas desta casa”, afirmou.



Trajetória

Formado pela UFPE, Jorge Messias é procurador da Fazenda Nacional e ocupa o cargo de advogado-geral da União desde janeiro de 2023. Antes de chegar ao comando da AGU, foi procurador do Banco Central e consultor jurídico dos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. Também possui mestrado e doutorado pela Universidade de Brasília.