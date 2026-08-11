Túlio Gadelha diz ver possibilidade de unir Raquel Lyra e João Campos no futuro

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Candidato ao Senado aposta na eleição de dois progressistas, diz que candidatura é irreversível e afirma que não estará no palanque de Caiado

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O deputado federal e candidato ao Senado Túlio Gadelha (PSD) afirmou que poderia atuar para aproximar a governadora Raquel Lyra (PSD) e o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) após as eleições de 2026. Em entrevista ao programa Poder Expresso, do SBT News, nesta terça-feira (11), Túlio disse que, apesar das diferenças entre os dois, acredita que uma aproximação pode acontecer no futuro.

“Eu acredito também que é possível uni-los num futuro se assim o cenário se desenhar”, afirmou.

Túlio disse que não tem dificuldades com João Campos, porém, destacou diferenças entre as trajetórias dos dois. “João, ele é herdeiro de governos, do bisavô, do pai e a gente se constrói na militância, no debate político, no movimento estudantil”, afirmou.

Sobre Raquel, Túlio falou da trajetória profissional da governadora antes da política e disse se identificar com sua história. “Eu me vejo muito em Raquel quando vejo uma mulher que luta, corre atrás, que quer, que alcança seus objetivos”, afirmou.

Segundo o deputado, essas diferenças não impedem uma futura aproximação. “Apesar de matérias-primas diferentes, são duas pessoas que eu vejo bem-intencionadas. Então, quem sabe no futuro a gente não consiga caminhar junto para entregar ainda mais por Pernambuco.”

Túlio aposta em dois senadores progressistas

Questionado sobre a divisão do campo progressista na disputa pelo Senado, com as candidaturas de Marília Arraes (PDT), Humberto Costa (PT) e a dele próprio, Túlio disse não ver “dificuldade nenhuma em ter mais de uma, duas ou três candidaturas de progressistas”.

Túlio afirmou ainda ter confiança na eleição de dois nomes do campo progressista para o Senado em Pernambuco.

“Tenho certeza que elegeremos em Pernambuco dois senadores progressistas que vão ajudar o presidente Lula, que vão fazer grandes debates no Senado e que vão, sobretudo, trazer mais investimentos para as grandes obras de Pernambuco”, declarou.

Para o deputado, o eleitor poderá concentrar os votos nos candidatos progressistas com mais chances ao longo da eleição. Ele também argumentou que o campo conservador terá divisão semelhante.

“Mesmo com três candidaturas que se desenham nesse campo progressista, existem três candidaturas também no campo mais conservador. Então, esse voto ao campo conservador também será dividido em três partes”, apontou.

Na mesma chapa está o deputado federal Eduardo da Fonte (PP), que tem perfil de centro. Ao comentar o colega de chapa, Túlio destacou sua capacidade de diálogo com diferentes setores.

“Eduardo dialoga com forças políticas de centro, com evangélicos, tem proximidade no setor empresarial, forças de segurança”, afirmou.

Segundo Túlio, essa capacidade de articulação é importante para a chapa de Raquel. “A governadora Raquel Lyra sabe a importância de ter uma figura como Eduardo, que tem um partido forte, uma federação que tem musculatura, e por isso ela o convidou para fazer parte dessa chapa.”

Túlio também afirmou que sua candidatura ao Senado “é irreversível”, ao ser questionado sobre a possibilidade de desistir da disputa. Nos bastidores, a especulação é de que as suplências de Túlio sejam ocupadas por André Teixeira, ex-secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Governo de Raquel, na primeira suplência, além de Dulci Amorim, na segunda, ambos do PSD.

O deputado falou que sua candidatura foi construída com Raquel e com forças de diferentes campos políticos. “Eu tenho construído essa candidatura junto à governadora, junto a forças progressistas, forças não progressistas”.

Túlio diz estar no palanque de Lula

Apesar de Raquel Lyra manter uma posição de neutralidade na disputa presidencial, Túlio afirmou que se considera integrante de uma chapa de apoio ao presidente Lula (PT): “Eu apoio Lula, sempre apoiei”.

O deputado disse que tem liberdade para defender Lula e o campo progressista mesmo estando na chapa da governadora.

“Hoje discuto a candidatura ao Senado e tenho toda a liberdade de defender o presidente Lula, o campo progressista, e a governadora não faria esse convite se não considerasse a importância desse apoio”, declarou.

Túlio também destacou a relação entre Lula e Raquel e disse que os dois governos têm trabalhado juntos.

“Eu tenho certeza que depois que o povo pernambucano sabe da importância de reeleger Lula e Raquel, e por isso a gente vai fortalecer esse movimento que a gente tem chamado aqui de Luquel.”

“Eu não vou nem subir” em palanque com Caiado

Questionado sobre a possibilidade de subir no palanque com Ronaldo Caiado, governador de Goiás e candidato à Presidência pelo PSD, Túlio descartou a participação em atos eleitorais ao lado do correligionário. “Eu não vou descer porque eu não vou nem subir”, ao ser perguntado se desceria de um palanque com Caiado para defender a aliança entre Lula e Raquel.

“Eu não posso falar por ela, mas em todos os lugares que nós temos traduzido, ela tem agradecido, falado da importância dessa parceria que o presidente Lula tem estabelecido com Pernambuco, com o governo dela, trazendo investimentos”, afirmou.

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