"Por onde a gente passa, temos obras", diz Raquel Lyra ao vistoriar investimentos de R$ 28 milhões

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Governadora e candidata à reeleição percorreu obras nas áreas de educação e segurança no Recife, com entregas previstas para janeiro de 2027

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Em agenda de vistoria de obras no Recife, a governadora e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), buscou nesta terça-feira (11) reforçar a imagem de gestão voltada para entregas ao acompanhar intervenções que, juntas, representam R$ 28,1 milhões em investimentos. Na área da educação, Raquel esteve na construção da Creche Frei Caneca, na Avenida Cruz Cabugá, onde funcionava a antiga sede da Vice-Governadoria, imóvel que permaneceu abandonado por mais de uma década.



Na segurança, a governadora visitou as obras de requalificação do 16º Batalhão da Polícia Militar e da sede da Defesa Civil de Pernambuco, no bairro de São José. “Nosso compromisso é com o povo e por onde a gente passa, temos obras do nosso governo transformando vidas”, afirmou.



Com investimento de R$ 13,2 milhões, a Creche Frei Caneca terá berçários, salas de aula, biblioteca, brinquedoteca e espaços destinados à recreação pedagógica, para atender crianças de até cinco anos e 11 meses. A previsão é de que a unidade seja entregue em janeiro de 2027. Em seguida, Raquel acompanhou a intervenção no Complexo São José, instalado no prédio da antiga Rodoviária do Recife, que receberá o 16º Batalhão da PM e a Defesa Civil.



A obra tem orçamento de R$ 14,9 milhões e também deve ser concluída em janeiro do próximo ano. Durante a agenda, a governadora associou as duas frentes de trabalho às prioridades de sua administração. “Essa creche fornecerá o suporte necessário para que mães e pais possam ter a tranquilidade de trabalhar e saber que seus filhos estão em boas mãos”, disse. Sobre a área de segurança, afirmou que a requalificação vai oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais da área.