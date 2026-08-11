fechar
Política | Notícia

Polícia Federal pede a Moraes decisão sobre destino das armas apreendidas de Bolsonaro

A decisão de apreender o armamento foi proferida em 3 de julho, quando Alexandre de Moraes revogou o porte de arma e o certificado CAC de Bolsonaro

Por Estadão Conteúdo Publicado em 11/08/2026 às 20:43
Pol&iacute;cia Federal pede a Alexandre de Moraes decis&atilde;o sobre destino das armas apreendidas de Bolsonaro
Polícia Federal pede a Alexandre de Moraes decisão sobre destino das armas apreendidas de Bolsonaro - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Polícia Federal (PF) pediu que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal (STF), se manifeste sobre a destinação das armas do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A decisão de apreender o armamento foi proferida em 3 de julho, quando Moraes revogou o porte de arma e o Certificado de Registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) de Bolsonaro, determinando a apreensão de dez armas de fogo vinculadas a ele.

Duas delas já estavam sob custódia da PF desde 2023, entregues em cumprimento a decisão do Tribunal de Contas da União (TCU). Outras sete foram recolhidas em 6 de julho no Batalhão de Polícia do Exército em Brasília, onde estavam acauteladas. A décima arma, uma espingarda dada de presente a Bolsonaro mas nunca entregue, foi localizada e apreendida em 8 de julho na posse de terceiro, em Cachoeirinha (RS).

Leia Também

Segundo a PF, a decisão não cabe à corporação. Isso porque, as armas não foram apreendidas em uma investigação conduzida pela polícia e sim por determinação direta do STF.

Por isso, a PF argumenta que o caso foge da rotina. Normalmente, é a própria corporação quem decide o destino de armas apreendidas, com base em manuais e regras internas. Mas essas normas pressupõem um inquérito da PF por trás da apreensão, o que não é o caso.

Diante disso, a Corregedoria da PF concluiu que só o STF pode decidir o que fazer com o arsenal. Até lá, as armas seguem sob custódia da PF em Brasília.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, em regime inicial fechado, por decisão do STF. Desde março, cumpre prisão domiciliar humanitária, concedida por Moraes para tratamento de uma broncopneumonia, benefício que o ministro decidiu manter mesmo após a apreensão das armas.

Leia também

Flávio deve ter comícios em Juiz de Fora, palco da facada no pai, e na terra de vice
ELEIÇÕES 2026

Flávio deve ter comícios em Juiz de Fora, palco da facada no pai, e na terra de vice
Moraes determina busca e apreensão contra fonte de jornalista no Maranhão
JUDICIÁRIO

Moraes determina busca e apreensão contra fonte de jornalista no Maranhão

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.