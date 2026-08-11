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Política | Notícia

Lula usa chapéu pela primeira vez em foto de urna; TSE flexibilizou regra em 2022

Pela regra eleitoral, resolução do TSE, de 2019, proíbe elementos cênicos e adereços que possam dificultar o reconhecimento do candidato pelo eleitor

Por Estadão Conteúdo Publicado em 11/08/2026 às 22:39
Lula usando chapéu de foto na urna
Lula usando chapéu de foto na urna - RICARDO STUCKERT

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registrou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a foto que vai identificá-lo na urna eletrônicas nas eleições de 2026. Lula concorre à Presidência desde 1989 e, pela primeira vez, usará um chapéu na imagem.

A regra eleitoral, em princípio, veda o uso de adornos na foto de urna. Uma resolução do TSE, de 2019, proíbe elementos cênicos e adereços que possam dificultar o reconhecimento do candidato pelo eleitor.

No entanto, uma decisão da Corte de 2022 flexibilizou essa regra Na ocasião, o tribunal autorizou o candidato a deputado federal Douglas Belchior a usar boné de aba reta na foto de urna. O entendimento foi que o acessório representava sua identidade étnica e sua ligação com a cultura rapper.

No caso de Lula, porém, o uso do acessório tem motivação médica. Em outubro de 2024, após uma cirurgia na cabeça decorrente de uma queda no banheiro do Palácio do Planalto, o presidente apareceu em público com o acessório.

Em dezembro do mesmo ano, precisou passar por uma segunda cirurgia de emergência para drenar um hematoma causado pela mesma queda - e voltou a usar o mesmo modelo de chapéu.

Em abril de 2026, Lula passou pela retirada de uma lesão de pele no couro cabeludo, um carcinoma basocelular (tipo mais comum de câncer de pele, causado por exposição solar). Para proteger a área durante a cicatrização, o médico recomendou o uso de curativos e chapéu.

Desde então, o acessório - um modelo Panamá da marca Sarquis by ABA - passou a acompanhar o presidente em compromissos oficiais. Modelos semelhantes ao de Lula são comercializados por cerca de R$ 1,5 mil no site oficial da marca.

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