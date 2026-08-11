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Política | Notícia

João Campos e Raquel Lyra prestigiam homenagem a Jorge Messias no Recife

Ex-prefeito e governadora participaram da solenidade na Faculdade de Direito do Recife, que homenageou e concedeu honrarias ao advogado-geral da União

Por Alice Lins Publicado em 11/08/2026 às 23:07 | Atualizado em 11/08/2026 às 23:24
João Campos e Raquel Lyra estiveram na solenidade pelos 199 anos da Faculdade de Direito do Recife
João Campos e Raquel Lyra estiveram na solenidade pelos 199 anos da Faculdade de Direito do Recife - Alice Lins/JC

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O ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB), e a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), estiveram, na noite desta terça-feira (11), na solenidade que marcou os 199 anos da Faculdade de Direito do Recife (FDR), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O evento homenageou o advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, ex-aluno da instituição, que recebeu a Medalha do Mérito da FDR.

A presença de João e Raquel ocorre em meio ao cenário de disputa pelo governo de Pernambuco em 2026. Os dois são apontados como os principais nomes na corrida pelo Palácio do Campo das Princesas e devem protagonizar uma das principais disputas eleitorais do Estado.

João Campos registra presença nas redes sociais

O presidente nacional do PSB participou da solenidade, mas não discursou, nem falou com a imprensa ao deixar a Faculdade de Direito do Recife. O candidato, no entanto, registrou a presença nas redes sociais e publicou uma imagem do evento no perfil no Instagram.

Na publicação, João ressaltou: "Celebrando a trajetória do ministro Jorge Messias e sua contribuição para o fortalecimento das instituições jurídicas e do Estado brasileiro".

Em outra postagem, ele destacou que Messias tem uma contribuição exemplar para o país e também para a cidade do recife.

"Dia de parabenizar o amigo e ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, que recebeu uma justa homenagem da Faculdade de Direito do Recife (FDR)", escreveu. "Recifense e ex-aluno da FDR, o ministro tem uma contribuição exemplar para o país e também para a nossa cidade, fazendo da AGU uma importante parceira".

Raquel Lyra destaca democracia e cenário eleitoral

A governadora candidata à reeleição também participou da cerimônia e discursou durante a homenagem. Na fala, Raquel destacou a importância da democracia e do respeito às instituições, além de fazer referências ao cenário político brasileiro e às eleições deste ano.

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Ao falar sobre a necessidade de superar divisões partidárias, ela afirmou: "Neste momento em que a gente está vivendo em um país, a gente precisa parar de olhar para o sistema que vem com oito bandeiras partidárias e olhar para aquele que importa: a população do Brasil. A fome não tem oito bandeiras partidárias".

Na sequência, ao fazer referência às eleições que serão realizadas neste ano, Raquel também destacou a importância de que o processo eleitoral ocorra de forma tranquila, sem conflitos. "Tem muitas eleições esse ano. E que elas possam ser pacíficas", disse.

Ao homenagear Messias, ela ressaltou a trajetória do advogado-geral da União e a importância de sua atuação na defesa das instituições. "A força da democracia, do Estado e do respeito às instituições é o que a gente precisa conseguir", finalizou.

Messias volta ao radar para o STF

A homenagem também colocou Jorge Messias no centro das atenções políticas. O advogado-geral da União é cotado para uma nova indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Questionado sobre a possibilidade, Messias afirmou que a decisão cabe ao presidente.

"Esse tipo de indicação cabe ao presidente da República. Eu já tive a honra de ter sido indicado uma vez ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula", afirma.

O ministro evitou confirmar uma nova indicação e afirmou que o assunto está sendo tratado diretamente por Lula.

"Nunca fiz planos exatamente para ocupação de qualquer tipo de cargo público. O que eu acho é que a honraria de servir ao país na condição de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) é uma honraria única. E essas questões estão hoje sendo discutidas diretamente pelo presidente Lula. Vamos aguardar", ressalta. 

A cerimônia desta terça-feira integra a programação dos 199 anos da Faculdade de Direito do Recife. Além da homenagem da FDR, Messias também recebeu honrarias de instituições como o TRF-5, TRT-6, TCE-PE, OAB-PE, IAP, ABDT e TRE-PE.

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo, produção de TV,

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