"Gabinete do ódio": João Campos leva queixa sobre ataques nas redes ao TRE-PE
Candidato ao Governo se reuniu com presidente do tribunal e pediu atenção para suposta ação coordenada de desinformação durante a campanha
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O candidato ao Governo de Pernambuco pela Frente Popular, João Campos, levou ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), nesta terça-feira (11), a preocupação da campanha com o que classificou como uma possível estrutura coordenada de ataques políticos nas redes sociais. Em reunião com o presidente da Corte, desembargador Fernando Cerqueira, o prefeito do Recife licenciado também tratou das regras eleitorais e afirmou que pretende manter a campanha alinhada à legislação e às instituições responsáveis pela condução do pleito.
Acompanhado do candidato a vice-governador, Carlos Costa, João relatou ao desembargador a circulação de conteúdos que, segundo a campanha, seriam produzidos e disseminados de maneira articulada contra ele e integrantes de seu grupo político. A Frente Popular passou a se referir à suposta estrutura como um “gabinete do ódio”. A acusação, porém, não significa que a existência de uma organização com esse formato tenha sido comprovada. O pedido apresentado ao TRE-PE é para que eventuais irregularidades sejam analisadas pelas autoridades competentes.
A ofensiva sobre o ambiente digital ocorre em um momento no qual a disputa pelo Palácio do Campo das Princesas começa a ganhar maior intensidade, com as redes sociais ocupando espaço central na estratégia dos principais grupos políticos. Para João Campos, o enfrentamento à desinformação deve ocorrer dentro das instituições e seguindo os mecanismos previstos na legislação eleitoral.
Durante a conversa, o candidato também reforçou o compromisso da chapa com o cumprimento das normas que regulam a disputa. A ida ao TRE-PE representa, nesse sentido, uma tentativa de transformar a preocupação com os ataques virtuais em uma demanda institucional, antes que o conflito nas redes avance para o campo jurídico-eleitoral.