Flávio Bolsonaro rejeita troca de vice e chama acusação de "farsa"
A declaração foi dada nesta terça-feira (11), em Brasília, durante coletiva de imprensa antes das gravações para a propaganda eleitoral
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O candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) classificou como uma “farsa” a acusação de estupro de vulnerável envolvendo seu candidato a vice, Alfredo Gaspar (PL-AL). Segundo informações do Estado de Minas, a declaração foi dada nesta terça-feira (11), em Brasília, durante coletiva de imprensa antes das gravações para a propaganda eleitoral. Questionado sobre os rumores de uma possível substituição do vice na chapa, Flávio negou a possibilidade.
A acusação contra o candidato a vice passou a gerar questionamentos sobre os rumos da campanha, mas, segundo Flávio, não há discussão sobre sua substituição. A manifestação ocorre em meio à preparação da campanha para a disputa presidencial, marcada pela defesa da manutenção da chapa formada pelo PL.