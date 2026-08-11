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Faculdade de Direito do Recife celebra 199 anos com entrega de honraria a Jorge Messias

Ex-aluno da instituição recebeu a Medalha do Mérito da FDR em solenidade que reuniu autoridades do Judiciário, da advocacia e do meio acadêmico

Por Alice Lins Publicado em 11/08/2026 às 23:28
Jorge Messias é homenageado pelos 199 anos da Faculdade de Direito do Recife
Jorge Messias é homenageado pelos 199 anos da Faculdade de Direito do Recife - Alice Lins/JC

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A Faculdade de Direito do Recife (FDR), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), celebrou, nesta terça-feira (11), os 199 anos de história com uma solenidade especial no Salão Nobre da instituição, no Centro do Recife. Como parte da programação, o advogado-geral da União, Jorge Messias, ex-aluno da faculdade, foi homenageado com a Medalha do Mérito da FDR.

Além da homenagem concedida pela Faculdade de Direito, Messias recebeu honrarias do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6), Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pernambuco (OAB-PE), Instituto dos Advogados de Pernambuco (IAP), Academia Brasileira de Direito do Trabalho (ABDT) e Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE).

O evento marcou o retorno de Messias à instituição na qual se formou em Direito, em 2003. Mais de duas décadas após deixar os bancos da faculdade, o ministro retornou ao Salão Nobre, desta vez para receber o reconhecimento pela trajetória construída na vida pública e jurídica.

Durante o discurso, Messias destacou a emoção de retornar à instituição e lembrou que, quando era aluno, não imaginava que um dia estaria naquele mesmo espaço sendo homenageado ao lado de autoridades.

"Eu confesso que é difícil expressar em palavras toda a emoção que sinto, porque quem é egresso desta casa sabe que o futuro que nos aguarda é um futuro cheio de desafios, muitas vezes com boas oportunidades", ressaltou.

Alice Lins/JC
Jorge Messias recebe a Medalha do Mérito da Faculdade de Direito do Recife - Alice Lins/JC

Ao recordar os 23 anos desde a formatura, o advogado-geral da União também relembrou a participação como orador da turma no discurso da aula da saudade. Segundo ele, naquele momento, não poderia imaginar que retornaria à instituição em uma ocasião como a desta terça-feira.

"Eu naquela condição de aluno, jamais poderia ter a noção de que conseguiria acessar e ser aqui homenageado por gestos e palavras tão simbólicas, com força, tão emocionantes para mim", destacou.

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O reitor Alfredo Gomes expôs que a homenagem a Jorge Messias ultrapassa a trajetória individual do advogado-geral da União e representa também um reconhecimento à própria Universidade Federal de Pernambuco e à Faculdade de Direito do Recife.

Segundo o reitor, a instituição tem buscado homenagear personalidades que passaram por esses espaços e que, posteriormente, tiveram participação relevante na educação e em diferentes áreas da sociedade.

"Homenagear Jorge Messias é uma forma também de homenagear a Universidade Federal de Pernambuco e a Faculdade de Direito do Recife", afirmou.

Para ele, o retorno de ex-alunos à instituição permite que eles reencontrem as origens acadêmicas e a universidade reconheça as contribuições construídas ao longo das diversas trajetórias.

Entre as instituições que prestaram homenagem a Messias esteve a Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco. A presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella, destacou o significado da solenidade para a advocacia e para a comunidade jurídica pernambucana.

Professora da Faculdade de Direito do Recife, Ingrid ressaltou ainda a proximidade do bicentenário da instituição, que completará 200 anos em 2027. Ela classificou a faculdade como uma referência nacional na formação jurídica, na cultura e na tradição.

"É um reconhecimento público diante de toda a sua história e trajetória de defesa da democracia, defesa dos princípios e defesa da Constituição", disse a presidente.

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo, produção de TV,

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