Tarcísio diz que financiamentos a SP estão "travados" em Brasília e promete secretariado "técnico"

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Governador defendeu 8.400 leitos abertos, indicadores de roubo e latrocínio em mínimas históricas e disse ser grato a Bolsonaro

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O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que operações de crédito bilionárias para São Paulo estão paradas no governo federal e cobrou a liberação dos recursos, em debate com o ex-ministro Fernando Haddad (PT) realizado neste domingo, 9, pela Band.

"Seria muito importante que as operações de crédito que hoje estão travadas, a operação com o Banco Europeu de Investimentos, a operação com o Banco Mundial, a operação com o Banco do Brasil, a operação da Prefeitura de São Paulo pudessem ser liberadas", disse o candidato à reeleição, ao responder a uma pergunta sobre a construção do túnel Santos-Guarujá.

Segundo ele, os processos estariam parados na Casa Civil e no Ministério da Fazenda. Tarcísio reconheceu, por outro lado, o papel do BNDES no financiamento de linhas de metrô no Estado.

Sobre o Propag, o governador rebateu a acusação de improbidade feita pelo adversário e sustentou que a adesão não fazia sentido à época e reduziria a capacidade de investimento do Estado.

Durante o embate, chegou a questionar Haddad sobre quais Estados aderiram de imediato ao programa; o petista respondeu que foram "todos que quiseram", o que provocou risos na plateia.

Segurança, saúde e Bolsonaro

Na segurança pública, Tarcísio afirmou que o índice de crimes contra mulheres em São Paulo é menor do que o de outros Estados e que a rede de proteção foi ampliada na sua gestão. Disse ainda que os indicadores de roubo e latrocínio estão em mínimas históricas, repetiu que acabou com a cracolândia e questionou se não falta apoio federal à área.

O governador prometeu manter a pauta em um eventual segundo mandato e anunciou que escolherá um "secretariado técnico, que vai entregar resultado e não vai ser como um ministério do PT".

Na saúde, atribuiu ao equilíbrio das contas estaduais a possibilidade de ampliar a rede. "São 8.400 leitos abertos desde o início do mandato", afirmou, ao citar 14 hospitais inaugurados — números classificados como "mentirosos" por Haddad na sequência.

Ao ser cobrado sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio disse que o adversário está excessivamente focado no tema. Questionado por Haddad se teria vergonha do ex-presidente, respondeu ser grato a ele.