"Raquel deixou a desejar": grupo de Gabriel Porto rompe com governadora e declara apoio a João Campos

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O grupo político liderado pelo candidato a deputado federal Gabriel Porto (PSB), em Panelas, no Agreste Central, anunciou a saída da base da governadora Raquel Lyra (PSD) e formalizou apoio à pré-candidatura de João Campos (PSB) ao Governo de Pernambuco. A adesão reúne ex-vice-prefeito, vereadores e ex-vereadores do município e reforça a articulação da Frente Popular na região.



A decisão foi anunciada durante uma agenda política de João Campos em Panelas e representa mais um movimento de ampliação da base do socialista no interior do Estado. O grupo também já mantém uma relação política com o núcleo que administra o município, o que fortalece a presença do pré-candidato na cidade.



Passaram a integrar o projeto de João Campos o ex-vice-prefeito Genilson Lucena, os vereadores Zé Júlio (MDB) e Joelmo do Alfaiate (PSDB), além dos ex-vereadores Mica e Ezequias Amorim. Ao justificar a mudança de posição, as lideranças fizeram críticas à atuação do governo Raquel Lyra em Panelas e apontaram a expectativa de que uma eventual gestão de João Campos, a partir de 2027, amplie o suporte estadual ao município.



“Raquel deixou a desejar na nossa região, em especial, em Panelas. Ela prometeu a PE-158, prometeu uma creche, e nada disso está avançando. A gente tomou essa decisão por entender que João Campos tem o melhor projeto para nosso município”, afirmou Genilson Lucena.



A PE-158, citada pelo ex-vice-prefeito, está entre as demandas apresentadas pelo grupo como justificativa para o rompimento com a governadora. A avaliação das lideranças é de que a mudança de apoio poderá abrir espaço para uma nova interlocução política entre Panelas e o Palácio do Campo das Princesas, caso João Campos vença a disputa pelo governo estadual.