Miguel Coelho diz que saída da disputa para chapa de Raquel poderia ter deixado "menos fissuras"

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Miguel diz que manter o projeto de reeleição de Raquel era mais importante do que insistir na disputa por uma vaga para a Casa Alta.

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O candidato a deputado federal Miguel Coelho (UB) falou, nesta segunda-feira (10), sobre a saída da disputa por uma vaga ao Senado na chapa majoritária da governadora Raquel Lyra (PSD). Em entrevista ao programa Edenevaldo Alves, da Rádio Petrolina FM, ele reconheceu o projeto de reeleição da gestora, mas também reconheceu que o processo de mudança na composição da chapa poderia ter sido conduzido com menos desgastes.

“Eu não guardo mágoas, não tenho rancor nenhum com ela. Eu acho que isso faz parte da política. Poderia ter deixado menos fissuras”, afirmou Miguel, ao comentar a decisão. Segundo ele, a experiência também serviu para amadurecer sua atuação política.



No último dia 1º, Miguel retirou seu nome da disputa pela vaga ao Senado depois que a governadora informou que faria outro arranjo político para a composição da chapa majoritária. Segundo ele, até então havia recebido de Raquel a sinalização de que teria espaço na chapa. “Eu fiz essa pré-campanha ao lado de Raquel, porque ela me disse que eu teria vaga”, afirmou.



Apesar da mudança de planos, Miguel disse que compreendeu a decisão como parte da estratégia de reeleição da governadora. Para ele, manter o projeto político de Raquel seria mais importante do que insistir na candidatura ao Senado.



“Eu acho que a gente precisa, de vez em quando, pensar mais num projeto maior do que apenas nas vontades próprias”, disse.



Durante a entrevista, Miguel afirmou que Raquel, como líder do processo, tinha autonomia para definir a composição da chapa. Ele também citou outros nomes que, segundo ele, haviam recebido legitimidade para pleitear as vagas ao Senado, como Fernando Dueire (PSD), Eduardo da Fonte (PP) e Túlio Gadelha (PSD).



“Não cabe assim a mim dizer se foi certo ou se foi errado. Isso caberá à população de Pernambuco no dia 4 fazer a sua escolha do posicionamento político que cada candidato ao Senado representa”, declarou.



Candidatura a deputado federal



A decisão de disputar a Câmara Federal foi tomada depois de Miguel passar a considerar a possibilidade de não concorrer nas eleições deste ano. O principal ponto colocado por Miguel para aceitar a candidatura, no entanto, teria sido não colocar em risco a reeleição do irmão.



“Eu só poderia admitir ser candidato a federal se eu tivesse o mínimo de garantia ou pelo menos o conforto de saber que a reeleição do deputado federal Fernando Filho não correria risco”, afirmou.



Segundo Miguel, ele e os aliados fizeram uma avaliação da distribuição de votos e das bases políticas de Fernando Filho (UB) antes de definir a candidatura. A estratégia, segundo ele, considera que o deputado possui mais da metade de sua votação fora de Petrolina, onde Miguel foi prefeito por dois mandatos, o que abre espaço para que os dois disputem votos na cidade.



Miguel defendeu que as duas candidaturas não devem ser vistas como uma disputa interna. Para ele, a presença dos dois irmãos na Câmara poderia ampliar a capacidade de articulação política de Petrolina e do Sertão. “Quero representar, quero ter a oportunidade de ser eleito deputado federal”.



“Miguel não disputa com Fernandinho, nem Fernandinho perde com Miguel. A gente ganha um com o outro. Se me perguntar, pode votar nos dois, que tá dentro de casa e tá do mesmo grupo”, defendeu.



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