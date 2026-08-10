"Mendonça é quem melhor representa Pernambuco", diz Armando Monteiro ao declarar apoio à candidatura ao Senado

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O ex-senador e ex-ministro Armando Monteiro Neto declarou apoio, nesta segunda-feira (10), à candidatura do deputado federal Mendonça Filho ao Senado Federal nas eleições de 2026. O anúncio ocorreu durante encontro com empresários e lideranças do setor produtivo de Pernambuco e representa um novo movimento na disputa pela Casa Alta. Embora Mendonça não esteja na chapa oficial da governadora Raquel Lyra (PSD), os dois mantêm alinhamento político, e o deputado afirma que seguirá apoiando a reeleição da governadora.



Armando afirmou que decidiu apoiar Mendonça por considerar que o deputado reúne experiência, preparo e perfil para representar Pernambuco no Senado. Segundo ele, a decisão foi tomada de forma independente e tem como principal critério o que considera ser o melhor para o Estado. “Meu compromisso fundamentalmente é com Pernambuco”, afirmou. Para o ex-senador, a candidatura de Mendonça tem dimensão “suprapartidária” e reúne atributos como “honradez, espírito público, preparo e experiência”.



Armando também destacou a convergência de Mendonça com o projeto político liderado por Raquel Lyra. “Eu tenho o conforto de saber que ele também se alinha com o projeto que Raquel Lyra lidera em Pernambuco”, disse.



Ao justificar o novo apoio, Armando afirmou que, mesmo sem disputar eleições desde 2018, não se afastou da vida pública. Para ele, a experiência acumulada no Senado permite avaliar a importância de uma candidatura com capacidade de defender os interesses de Pernambuco em Brasília.“Não há nenhuma dúvida que Mendonça qualificará a representação de Pernambuco”, afirmou.



Espaço político

Mendonça Filho recebeu o apoio como um reforço à estratégia de construir uma candidatura independente ao Senado. O deputado disse que a manifestação de Armando representa uma aproximação com empresários e empreendedores pernambucanos e reforçou a agenda econômica que pretende defender caso seja eleito.



Entre as prioridades citadas estão a redução da carga tributária, o equilíbrio fiscal e a melhoria do ambiente de negócios. Para Mendonça, a agenda econômica deve contemplar tanto o setor produtivo quanto os trabalhadores.“Como senador da República, eu pretendo justamente manter essa conexão, com a redução da carga tributária, ou seja, menos impostos, para que a gente tenha um ambiente de negócios ainda mais relevante e interessante”, afirmou.



O deputado também defendeu a necessidade de aprofundamento das reformas econômicas, especialmente a tributária, e criticou a ideia de que a redução dos juros, isoladamente, seja suficiente para resolver os problemas econômicos do País.



Mendonça reconheceu que sua candidatura está fora da composição oficial da governadora, mas afirmou que continuará apoiando Raquel Lyra. Segundo ele, há um espaço político que não estaria representado entre os nomes escolhidos para a disputa pelo Senado no campo governista.



“Boa parte da população pernambucana não se sentia representada pelas duas candidaturas ao Senado”, afirmou. Para Mendonça, esse espaço está relacionado principalmente ao setor produtivo, ao centro e ao campo conservador.



Apoio a Raquel

Filiado ao PL, Mendonça foi questionado sobre a posição de Raquel Lyra em relação à eleição presidencial. A governadora ainda não declarou apoio formal a um candidato à Presidência.



O deputado disse respeitar a decisão e afirmou que a posição de Raquel faz parte de sua autonomia política. Na avaliação dele, a governadora tem buscado manter diálogo com diferentes segmentos para preservar uma base ampla de apoio. “Raquel hoje é uma governadora que pode se dizer que tem características muito amplas, uma representatividade”, declarou.



Apesar de apoiar a governadora, Mendonça ressaltou que sua candidatura ao Senado seguirá uma trajetória própria. A estratégia agora é ampliar a presença política nas diferentes regiões do Estado e transformar os apoios recebidos em votos.

