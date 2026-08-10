Hugo Motta retribui gesto do presidente e diz que apoiará candidatura de Lula à reeleição

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O presidente da Câmara dos Deputados disse que Lula "é o presidente que converge com aquilo que pensamos ser o melhor para o País"

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O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), declarou nesta segunda-feira, 10, que ele e o Republicanos da Paraíba apoiarão a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Motta disse que Lula "é o presidente que converge com aquilo que pensamos ser o melhor para o País".

Como mostrou o Estadão, Lula já decidiu que, caso reeleito, apoiará a reeleição de Hugo Motta para o comando da Câmara, o que acontecerá no começo de 2027. O compromisso foi firmado com o senador Ciro Nogueira (PP-PI), padrinho político do paraibano.

"Iremos declarar esse apoio ao presidente porque é o presidente que converge com aquilo que pensamos ser o melhor para o País", disse Motta. O presidente da Câmara disse que aguardava a posição pública do partido para divulgar sua decisão.

Em evento na semana passada, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, oficializou a posição de neutralidade da sigla na campanha presidencial. O presidente da legenda, Marcos Pereira, disse que apoia a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência, mas disse que respeitaria a decisão dos diretórios estaduais, que decidiram se afastar do apoio ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Estava aguardando a posição do partido para que pudesse trazer de público a nossa", afirmou Motta.