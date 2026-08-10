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Haddad acusa Tarcísio de não enfrentar o PCC e cita coronéis da PM ligados ao crime organizado

Haddad critica Tarcísio por afastar comandante da PM e diz que SP ficou abaixo da média nacional na redução das filas da saúde

Por Estadão Conteúdo Publicado em 10/08/2026 às 9:01
O atual governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, participam de um debate realizado nos estúdios da Band TV
O atual governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, participam de um debate realizado nos estúdios da Band TV - YURI MURAKAMI/F/2.8 NEWS/ESTADÃO CONTEÚDO

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O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) acusou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) de não enfrentar o PCC em São Paulo e apontou a infiltração da facção na cúpula da Polícia Militar como um dos episódios mais graves da história da corporação.

A declaração foi dada durante o debate entre os candidatos ao governo paulista realizado neste domingo, 9, pela Band. "Coronéis de alta patente vinculados ao crime organizado", disse o petista, ao afirmar que o governador precisou afastar o comandante-geral da PM sem explicitar a razão.

Segundo Haddad, a suspeita de vínculo com o crime organizado motivou a decisão, e o oficial não seria um caso isolado. A fala foi uma reação à menção de Tarcísio a avanços no combate à facção no setor de transportes.

Ainda no bloco de segurança pública, Haddad afirmou que o adversário não tem "sequer um discurso" para enfrentar os casos de feminicídio e de racismo registrados no Estado.

Também criticou o sistema Smart Sampa, ao dizer que o governo estadual está "no tempo do telefone fixo" no uso de inteligência artificial contra o crime. "Metade das pessoas identificadas pelo Smart Sampa são devedores de pensão alimentícia", afirmou.

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Saúde e dinheiro federal

Na saúde, o petista sustentou que a redução da fila de procedimentos em São Paulo ficou aquém do resultado nacional. Citando dados apurados no Tribunal de Contas da União (TCU), disse que o Estado ampliou em 32% o atendimento de cirurgias eletivas, mais de 10 pontos porcentuais abaixo da média do País, de 48%.

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Acrescentou que 62% da tabela do SUS é bancada com dinheiro federal e que os repasses ocorreram porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não fez distinção política com o Estado.

Haddad também acusou o governador de omitir a participação da União em obras estaduais, ao citar o túnel Santos-Guarujá e a Linha 6 do metrô. "Você nega a participação do governo federal", disse. "Você tem vergonha de agradecer publicamente e de confessar que fez acordo com a Fazenda."

O petista ainda afirmou que Tarcísio deixou de apoiar municípios pequenos do interior e que deveria responder por improbidade administrativa por não aderir ao Propag, o programa de renegociação das dívidas dos Estados.

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