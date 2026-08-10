Haddad acusa Tarcísio de não enfrentar o PCC e cita coronéis da PM ligados ao crime organizado
Haddad critica Tarcísio por afastar comandante da PM e diz que SP ficou abaixo da média nacional na redução das filas da saúde
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O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) acusou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) de não enfrentar o PCC em São Paulo e apontou a infiltração da facção na cúpula da Polícia Militar como um dos episódios mais graves da história da corporação.
A declaração foi dada durante o debate entre os candidatos ao governo paulista realizado neste domingo, 9, pela Band. "Coronéis de alta patente vinculados ao crime organizado", disse o petista, ao afirmar que o governador precisou afastar o comandante-geral da PM sem explicitar a razão.
Segundo Haddad, a suspeita de vínculo com o crime organizado motivou a decisão, e o oficial não seria um caso isolado. A fala foi uma reação à menção de Tarcísio a avanços no combate à facção no setor de transportes.
Ainda no bloco de segurança pública, Haddad afirmou que o adversário não tem "sequer um discurso" para enfrentar os casos de feminicídio e de racismo registrados no Estado.
Também criticou o sistema Smart Sampa, ao dizer que o governo estadual está "no tempo do telefone fixo" no uso de inteligência artificial contra o crime. "Metade das pessoas identificadas pelo Smart Sampa são devedores de pensão alimentícia", afirmou.
Saúde e dinheiro federal
Na saúde, o petista sustentou que a redução da fila de procedimentos em São Paulo ficou aquém do resultado nacional. Citando dados apurados no Tribunal de Contas da União (TCU), disse que o Estado ampliou em 32% o atendimento de cirurgias eletivas, mais de 10 pontos porcentuais abaixo da média do País, de 48%.
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Acrescentou que 62% da tabela do SUS é bancada com dinheiro federal e que os repasses ocorreram porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não fez distinção política com o Estado.
Haddad também acusou o governador de omitir a participação da União em obras estaduais, ao citar o túnel Santos-Guarujá e a Linha 6 do metrô. "Você nega a participação do governo federal", disse. "Você tem vergonha de agradecer publicamente e de confessar que fez acordo com a Fazenda."
O petista ainda afirmou que Tarcísio deixou de apoiar municípios pequenos do interior e que deveria responder por improbidade administrativa por não aderir ao Propag, o programa de renegociação das dívidas dos Estados.