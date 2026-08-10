Eleitor tem até 20 de agosto para pedir voto em trânsito nas eleições 2026

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Eleitores que estarão fora de seus domicílios eleitorais no dia da votação podem solicitar a transferência temporária do local de votação

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O eleitor que pretende votar fora da cidade onde tem domicílio eleitoral nas eleições de outubro tem até 20 de agosto para solicitar o voto em trânsito. O pedido pode ser feito pela internet, no Autoatendimento Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ou presencialmente em um cartório eleitoral.

A modalidade permite que o eleitor vote em outra cidade durante o pleito, desde que sejam observadas as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

Como solicitar o voto em trânsito

Para fazer a solicitação pela internet, é necessário acessar o Autoatendimento Eleitoral e selecionar a opção "Fazer Transferência temporária do local de votação". Depois, o eleitor deve preencher os dados solicitados, verificar os locais de votação que ainda possuem vagas e concluir o procedimento.

Quem preferir fazer o pedido presencialmente deve procurar o cartório eleitoral mais próximo e apresentar um documento oficial com foto.

A transferência temporária pode ser solicitada para cidades diferentes em cada um dos turnos. Também é possível alterar ou cancelar o pedido até 20 de agosto. Depois dessa data, não serão permitidas modificações.

Quem pode votar em trânsito

O voto em trânsito está disponível nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores.

A quantidade de cargos em que o eleitor poderá votar depende de onde será realizado o voto em trânsito. Quem escolher uma cidade localizada no mesmo estado de seu domicílio eleitoral poderá votar para todos os cargos em disputa: deputado federal, deputado estadual ou distrital, governador, senador e presidente da República.

Já quem solicitar o voto em trânsito para uma cidade localizada em outro estado poderá votar somente para presidente da República. O eleitor que fizer o pedido, mas não comparecer ao local de votação escolhido, deverá justificar a ausência. A justificativa poderá ser realizada pelo aplicativo e-Título.

Eleitores com título registrado no exterior também podem solicitar o voto em trânsito caso estejam temporariamente no Brasil durante as eleições. Nessa situação, será possível votar apenas para presidente da República.

Por outro lado, quem possui título eleitoral registrado no Brasil não poderá utilizar o voto em trânsito caso esteja fora do país no dia da votação.

Datas das eleições 2026

O primeiro turno das eleições será realizado em 4 de outubro. Na ocasião, os eleitores escolherão deputados federais, deputados estaduais e distritais, governadores, senadores e o presidente da República.

O segundo turno está marcado para 25 de outubro e poderá ocorrer nas disputas para presidente e governador. A nova votação será realizada quando nenhum candidato alcançar mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, desconsiderando os votos brancos e nulos.

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