Dueire declara apoio a Humberto para o Senado, mesmo em palanques opostos na disputa do Governo

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Após ficar fora da chapa de Raquel, Dueire diz apoiar Humberto, senador na chapa de João Campos, com base na relação construída no Congresso Nacional.

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O senador Fernando Dueire (PSD) oficializou, nesta segunda-feira (10), apoio à reeleição de Humberto Costa (PT) ao Senado Federal, apesar de os dois estarem em palanques diferentes na disputa pelo Governo de Pernambuco. Ao anunciar o apoio, Dueire afirmou que comunicou diretamente à governadora Raquel Lyra (PSD) a decisão de votar em Humberto e que não pediu autorização para fazê-lo.

“Eu comuniquei à governadora, na semana passada, procurei e comuniquei a ela, eu não perguntei a ela. Eu comuniquei a ela que o nosso senador seria o senador Humberto Costa. Claro, ela defendeu os nomes de sua chapa. Foi apenas um comunicado. Eu não fui retrucado.”



Mesmo com a escolha por Humberto para o Senado, e não dos nomes da chapa majoritária da gestora, Dueire afirmou que permanece ao lado de Raquel na disputa pelo Governo. O parlamentar disse que a definição de seu voto para a Casa Alta não representa uma ruptura com a governadora, de quem segue aliado.



“Não tem problema entre eu e ela. Nós temos uma relação de confiança muito grande e ela é muito respeitosa comigo e eu sou muito respeitoso com ela. A governadora, eu estou no palanque que ela lidera. Eu vou defender até outubro, até o dia da eleição o nome dela, como eu disse aqui publicamente.”



Em posições distintas na disputa pelo Executivo estadual, uma vez que o Humberto integra a chapa majoritária de João Campos (PSB), o próprio Dueire destacou a particularidade da aliança durante o evento.



“A vida é curiosa. Nós estamos com opções diferentes pro governo de Pernambuco. Mas sabe o que é que nos une? É o endereço, é o compromisso, é o sete, é a vontade de estar junto desse povo, de estar junto cada um deles do seu próprio povo. E volto a dizer que eu me sinto confortável em estar ao seu lado”, afirmou.



Relação construída no Senado



Para explicar a escolha por Humberto, Dueire falou da relação construída pelos dois durante o período em que atuaram juntos no Congresso Nacional. Segundo ele, a convivência e a atuação conjunta em defesa de pautas ligadas aos municípios pernambucanos foram determinantes para a decisão.



“Confiança se adquire com a convivência, com a convivência que você sabe quem são as pessoas. E aí a convivência que eu digo, o senador Humberto Costa, me revelou o espírito público que ele tem, a correção e a identidade com aquilo que eu mais prezo, que é o municipalismo.”



Dueire afirmou ainda que a parceria política com Humberto não começou com a eleição deste ano. Segundo ele, os dois já atuavam de forma conjunta em pautas de interesse dos municípios e, agora, a expectativa é que o petista dê continuidade às bandeiras que eram defendidas pelo senador.



“Humberto, ele agora terá uma dupla função. O que eu defendia, ele vai ter que defender dobrado e a gente vai estar junto nisso. Esses compromissos que eu tive e tenho durante este mandato, ele também tinha. As pessoas estavam comigo e iam a ele. Então eu me sinto confortável em estar apoiando o senador Humberto Costa.”



Prefeitos serão ouvidos sobre segundo apoio



Além do apoio a Humberto, Dueire afirmou que ainda não definiu quem será seu segundo candidato ao Senado. O senador disse que pretende ouvir e consultar prefeitos, vice-prefeitos e outras lideranças antes de tomar a decisão. “Eu vou conversar com os prefeitos, vice-prefeitos, lideranças. Eu vou falar com eles e depois que eu concluir esse trabalho, aí eu vou me sentir legitimado por eles para fazer a opção do outro senador.”

Entre os nomes que disputam espaço na chapa de Raquel estão Eduardo da Fonte (PP) e Túlio Gadelha (PSD), enquanto Mendonça Filho (PL) também é citado nas articulações para o Senado.



Humberto reforça chapa com Marília



Humberto Costa, por sua vez, reiterou que continua mantendo a composição com Marília Arraes (PDT) à Casa Alta, mas que o apoio de Dueire não foi acompanhado de uma negociação envolvendo a ex-deputada.



“Nós não chegamos a essa discussão. Eu tô na chapa com Marília, defendo o nome dela, nós temos feito uma campanha casada. Quando começar o programa de televisão, vocês vão ver que nós vamos trabalhar como um conjunto, João, ela, eu e Lula, mas eu também tenho que respeitar o posicionamento político, ideológico do senador Fernando Dueire.”



O petista também evitou tratar a movimentação de Dueire em um enfrentamento direto com Raquel. Sobre a disputa pelos prefeitos, disse que é natural que a governadora busque apoio para os candidatos de sua chapa.



“Ela é candidata, tem uma chapa, tem uma relação importante dos prefeitos, é natural ela querer buscar o apoio de todos eles à sua chapa completa. Nós sabemos que essa é uma eleição em que os prefeitos têm uma relevância e importância muito grande”, pontuou.



Mais de 40 prefeitos pernambucanos declararam apoio à candidatura de Humberto no evento . Segundo a organização do evento, mais de 30 gestores participaram presencialmente do ato, enquanto outros também assinaram a lista de apoio, elevando o total para mais de 40 adesões.



Humberto também afirmou que sua estratégia de campanha será centrada na defesa de seu mandato, do projeto de João Campos e do governo do presidente Lula (PT), sem priorizar ataques aos adversários.



“Eu acho que nós precisamos em Pernambuco agora são de ações afirmativas, e a minha linha vai ser essa, defender o meu mandato, defender um projeto para Pernambuco, defender o governo do presidente Lula.”



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