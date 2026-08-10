Deputado americano apoiador de Trump publica montagem de Lula capturado como Maduro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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A publicação, feita por um apoiador de Trump, foi repostada nas redes pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e pelo influenciador Paulo Figueiredo

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O deputado republicano Carlos Gimenez publicou uma montagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva capturado como se fosse o ex-ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, com a legenda "o que o espera". Procurado pelo Estadão, o Itamaraty ainda não havia se pronunciado até a publicação desta matéria .

A imagem mostra o presidente brasileiro segurando uma garrafa de cachaça e vestindo o moletom cinza usado por Maduro na foto publicada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após sua prisão.

Gimenez é um parlamentar da Flórida e conhecido apoiador de Trump nos EUA. A publicação foi repostada nas redes pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e pelo influenciador Paulo Figueiredo.

Nascido em Havana, Cuba, em 17 de janeiro de 1954, Gimenez emigrou para os Estados Unidos com sua família após a revolução cubana. Ele é um apoiador do presidente Trump.

Atuou como prefeito do Condado de Miami-Dade antes de ser eleito para a Câmara dos Representantes em 2020. Representa o 28º distrito congressional da Flórida, que inclui os condados de Monroe e parte de Miami-Dade.

Em outro post, o deputado chama o presidente brasileiro de "corrupto", "criminoso" e diz que o "chefe do Executivo apoia todas as ditaduras comunistas em nosso hemisfério".

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