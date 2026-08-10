'Covardia moral', diz Caiado sobre possível ausência de Lula e Flávio nos debates

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O candidato afirmou, ainda, que participará de todos os debates. A fala foi feita durante uma coletiva de imprensa no evento Diálogos CEO One

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O pré-candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, disse nesta segunda-feira, 10, que a possível ausência dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) nos debates é "uma covardia moral". A fala foi feita durante uma coletiva de imprensa no evento Diálogos CEO One, promovido pelo VIP Battistini, ecossistema de networking corporativo.

"Isso aí é típico de uma covardia moral", disse o ex-governador, após ser questionado sobre ambos os candidatos terem alegado que não participarão de alguns debates.

"Porque ao não ter como explicar as denúncias que recaem sobre os dois, só resta a eles baterem em retirada de uma forma deprimente, de forma covarde, onde deixa todos os seus apoiadores esperando e não chega", disse.

O candidato afirmou, ainda, que participará de todos os debates.

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